Мінфін розробив законопроєкт про зміну оподаткування страховиків

Міністерство фінансів пропонує виключити з переліку операцій, які не є об'єктом оподаткування ПДВ, операції з надання послуг, пов'язаних зі страховою діяльністю, страховими брокерами і страховими агентами, та включити операції з надання інших посередницьких послуг, пов'язаних з реалізацією страхових та/або перестрахових продуктів, страховими та/або перестраховими брокерами.

Таку норму закріплено в законопроєкті "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення оподаткування страхової діяльності в Україні", розробленому та оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, метою цього закону є приведення Податкового кодексу України у відповідність до закону України "Про страхування" та створення сприятливих умов для належного забезпечення функціонування ринку страхування.

Законопроєктом уточнюються визначення понять, що вживаються в Кодексі, а саме: "договір довгострокового страхування життя", "договір медичного страхування", "недержавне пенсійне забезпечення", "пенсійний внесок", "пасивні доходи", а також виключено поняття: "договір страхування додаткової пенсії", "іпотечний сертифікат", "консолідований іпотечний борг".

У частині податку на прибуток підприємств пропонується впровадження податку на операції внутрішнього вхідного перестрахування для страховиків, що мають на меті нівелювання "некласичного" страхування та ухиляння від сплати податків, а також коригування порядку оподаткування операцій з нерезидентами за договорами страхування для тих, хто виїжджає за кордон, щоб уникнути податкового арбітражу щодо виплат нерезидентам за договорами страхування.

Згідно з пояснювальною запискою, в частині податку на доходи фізичних осіб законопроєктом пропонується встановити порядок визначення викупної суми за договором страхування при визначенні грошових зобов'язань в іноземній валюті. Також встановити, що сума страхової виплати, яка належить вигодонабувачам або спадкоємцям, оподатковується за правилами та ставками, встановленими для оподаткування спадщини, при цьому вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця.

Законопроєкт потребує погодження з Міністерством економіки, Національним банком України, Міністерством цифрової трансформації, Державною податковою службою, Державною регуляторною службою та потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.