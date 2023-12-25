МТСБУ з 22 грудня підвищило вартість полісів «Зеленої картки» на 5,6%

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) з 22 грудня підвищило тарифи на поліси "Зелена картка" для тих, хто виїжджає за кордон, на 5,6%.

Як повідомляють на сайті МТСБУ, остання зміна тарифів відбулася у 29 вересні в бік зниження на 3,4%, 21 квітня 2023 року в бік підвищення на 3,15%, 30 грудня 2022 року в бік підвищення на 3,1%.

Поліси "Зелена картка" реалізуються з 2009 року двох видів: уся Європа і Молдова. Також з 1 січня 2016 року українські поліси "Зелена картка" почали діяти на території Азербайджану.

Таким чином, за даними МТСБУ, вартість "Зеленої картки" на 15 днів для поїздок Європою для легкових автомобілів підвищується до 1,002 тис. грн (з 949 грн раніше), для автобусів - до 3,766 тис. грн (3,567 тис. грн), для вантажних автомобілів - до 2,364 тис. грн (2,239 тис. грн).

Вартість "Зеленої картки" на один місяць для легкових авто становить тепер 1,595 тис. грн (проти 1,511 тис. грн до цього), автобусів - 5,230 тис. грн (4,954 тис. грн), вантажівок - 3,138 тис. грн (2,972 тис. грн).

Піврічні та річні поліси "Зелена картка" для легкових автомобілів тепер коштуватимуть відповідно 7,083 тис. грн і 8,769 тис. грн, для вантажних - 14,855 тис. грн і 28,036 тис. грн, для автобусів - 18,307 тис. грн і 33,999 тис. грн.

Вартість полісів для поїздок до Азербайджану і Молдови для легкових автомобілів на 15 днів становитиме 730 грн (раніше - 691 грн), на один місяць - 1,074 тис. грн (1,017 тис. грн), на пів року - 2,462 тис. грн (2,332 тис. грн), на рік - 3,506 тис. грн (3,321 тис. грн).

Розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів установлено згідно з постановою Кабінету Міністрів від 6 січня 2005 року і визначено в євро.

"Зелена картка" - система страхового захисту потерпілих у дорожньо-транспортній пригоді незалежно від країни їхнього місця проживання та країни реєстрації транспортного засобу. Поширюється на територію 44 країн Європи, Азії та Африки.

Згідно з рішенням Генеральної асамблеї Ради Бюро міжнародної системи автострахування "Зелена карта", ухваленим у Люксембурзі в травні 2004 року, Україна з 1 січня 2005 року є повним членом цієї системи.