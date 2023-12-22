Страховики-члени МТСБУ за 11 міс. збільшили збір платежів з ОСЦПВ на 25,8%, виплати - на 40,4%

Страхові компанії-члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) в січні-листопаді 2023 року уклали 7,017 млн договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), що на 7,75% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Згідно з оприлюдненими на сайті МТСБУ даними, в електронній формі укладено 4,816 млн договорів, що на 20,03% більше, ніж у січні-листопаді минулого року.

Члени Бюро за 11 місяців 2023 року збільшили збір страхових платежів за полісами ОСЦПВ на 25,78% порівняно з порівнянним періодом 2022 року - до 7,917 млрд грн, зокрема за електронними договорами на 5,943 млрд грн (+38,34%).

Загальний обсяг нарахованих страхових відшкодувань за внутрішніми договорами страхування збільшився на 40,4% - до 3,495 млрд грн, зокрема 775,4 млн грн виплачено з використанням "європротоколу" (+49,58%).

Бюро також зафіксувало зростання кількості врегульованих вимог про страхове відшкодування на 15,8% - до 116,4 тис., включно з даними щодо використання "європротоколу" -47 тис. (+18,4%).

МТСБУ є єдиним в Україні об'єднанням страховиків, що здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Членами Бюро є 35 страхових компаній.

