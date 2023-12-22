НБУ з міжнародними партнерами готують новий механізм страхування воєнних ризиків

Національний банк України (НБУ) разом із міжнародними партнерами, зокрема Світовим банком і Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), готують новий механізм врегулювання воєнних ризиків, що планують презентувати не пізніше першого кварталу 2024 року.

Як наголошується на фейсбук-сторінці НБУ, під час зустрічі керівництва регулятора з учасниками страхового ринку, голова Нацбанку Андрій Пишний наголосив на важливості впровадження страхування воєнно-політичних ризиків, яке повинно запрацювати наступного року на повну силу.

Водночас також зазначалося, що одним із пріоритетних напрямів роботи Національного банку у 2024 році є розвиток конкурентного, адаптивного та рентабельного страхового ринку.

"Нові вимоги до страхових компаній наближають нас до європейських стандартів регулювання та нагляду. Тому імплементація нових норм - це пріоритет, а інтеграція в європейське співтовариство - завдання № 1. Рухатися доведеться максимально швидко, але ви можете розраховувати на всебічну підтримку і зрілий конструктивний діалог", - сказав Пишний, розповідаючи про важливість таких змін для вітчизняного страхування.

Водночас зазначалося, що 2024 року, зокрема, розпочнеться застосування ризик-орієнтованого пруденційного нагляду та удосконалення вимог до платоспроможності страховиків, а також нового виду нагляду за ринковою поведінкою страховиків для контролю за дотриманням правил і стандартів надання фінансових послуг.

"Національний банк посилює свій штат фахівцями, які оцінюватимуть бізнес-моделі страховиків за ризик-орієнтованим підходом. Особливу увагу буде приділено оцінці активів страховиків - майна та цінних паперів, вартість яких має бути ринковою", - зазначив під час зустрічі заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

Окремо було наголошено на важливості роботи підрозділів фінансового моніторингу страховиків як запобіжника залучення компаній до схем відмивання коштів, зокрема з метою ухилення від сплати податків, і для обмеження зв'язків із Росією.

Водночас зазначалося, що триває робота в парламенті щодо фіналізації тексту нового закону "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", що має бути ухвалено згідно з програмою МВФ до кінця травня наступного року.

Зараз страховим компаніям належить підготуватися до поновлюваних Національним банком виїзних перевірок, щоб заздалегідь усунути можливі порушення законодавства, наголосили представники регулятора.

