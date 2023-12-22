Кількість компаній non-life в Україні з липня-2020 до жовтня-2023 скоротилася майже вдвічі - НБУ

Кількість ризикових страхових компаній України з липня 2020 року до жовтня 2023 року скоротилася майже вдвічі - зі 195 до 99, повідомляють у звіті про фінансову стабільність, оприлюдненому на сайті Національного банку України (НБУ).

При цьому наголошується, що закриття низки ризикових страховиків було непомітним для споживачів.

За даними регулятора, більше половини страховиків покинули ринок ще до повномасштабного вторгнення РФ. З усіх компаній, що припинили діяльність, 40 зробили це за власною ініціативою, 10 компаній були зареєстровані на тимчасово окупованих до 2022 року територіях. Решту було позбавлено всіх ліцензій НБУ через непрозору структуру власності або порушення законодавства та регуляторних вимог.

Нацбанк також повідомляє, що більше половини ризикових страховиків, які залишали ринок протягом останніх трьох років, були неактивними: мали невеликі обсяги премій або взагалі не провадили діяльності. Значна кількість страховиків, що вибули, обслуговувала переважно корпорації і не страхувала населення. Частина компаній займалася майже виключно перестрахуванням - вони становили 87% внутрішнього ринку перестрахування. У страхових преміях корпоративних страховиків і перестраховиків превалювало страхування майна і фінансових ризиків. Частина цих операцій якраз відображає страхування, позбавлене ринкових мотивів і по суті "схемне".

Крім того, спільною рисою страховиків, які залишають ринок, був украй низький рівень виплат. Порівняно з медіанним показником у 28% у 2022 році для страховиків, які вибули, він становив лише 14% за рік, що передує виходу з ринку. А у перестраховиків, які залишили ринок, цей показник був близький до 2%.

"Низький рівень виплат відзначає незначну роль у страхуванні для клієнтів цих страховиків. Тому для переважної більшості споживачів фінансових послуг очищення ринку відбулося непомітно. Крім того, страховики, ліцензії яких анульовано, зобов'язані й надалі виконувати свої зобов'язання перед страхувальниками", - наголошується у звіті.

За даними НБУ, за три роки в Україні з'явився лише один новий страховик.

"Незважаючи на скорочення кількості учасників, ринок ризикового страхування залишається набагато менш концентрованим, ніж у більшості європейських країн", - зазначено у звіті.

Згідно з ним, з липня 2020 року ринок покинули вісім страховиків життя, причому п'ять із них зробили це за власною ініціативою.