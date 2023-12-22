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АНАЛІТИКА

Новим вимогам НБУ до капіталу не відповідатимуть близько 40% СК, вони отримають пів року на виправлення

12:40 22.12.2023 |

Страхування

 

Після набуття чинності з 1 січня 2024 року нових вимог Національного банку України, зокрема, до капіталу і платоспроможності, відповідати їм не будуть понад 40% страхових компаній України, повідомила на пресбрифінгу перший заступник голови Національного банку (НБУ) Катерина Рожкова.

Водночас уточнено, що посилення вимог передбачено новим законом "Про страхування", а для приведення своєї діяльності у відповідність до оновлених стандартів страховим компаніям буде надано пів року.

"З нашої точки зору пів року буде цілком достатньо для того, щоб привести свою діяльність у відповідність до нових вимог", - зазначила Рожкова.

Перший заступник голови НБУ також повідомила, що регулятор наступного року має намір провести оцінку якості активів страховиків, щоб бути впевненим у тому, наскільки коректно СК відображають їхню вартість у своїх балансах.

При цьому вона зазначила, що для всіх учасників ринку з'являються нові виклики, пов'язані насамперед із забезпеченням безперебійної роботи сервісів, що дуже важливо для фінансової стабільності. "Тому наступного року НБУ має намір розробити методологію і розпочати оцінку ризику третіх сторін", зазначила Рожкова.

Вона також уточнила, що йдеться про оцінку ризику компаній, які надають ключові сервіси (програмне забезпечення, зв'язок тощо) учасникам фінансового ринку, що дають змогу фінансовому сектору безперебійно працювати, коректно відображати всі операції та здійснювати заходи із захисту персональних даних і кібербезпеки.

Як повідомлялося, станом на 1 грудня 2023 року в Україні зареєстровано 101 СК, з яких 95 спеціалізуються на ризиковому страхуванні та 12 - на страхуванні життя.
За матеріалами: EnKorr
 

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