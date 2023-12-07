Виплати страховиків у зв'язку зі стихійними лихами у світі досягнуть $100 млрд 4-й рік поспіль - Swiss Re

Страхові вимоги у зв'язку зі стихійними лихами 2023 року досягнуть $100 млрд четвертий рік поспіль, свідчать попередні оцінки Swiss Re Institute, аналітичного підрозділу швейцарської перестрахувальної компанії.

Показник буде на чверть нижчим за рівень попереднього року, що становив $133 млрд, зазначають у Swiss Re. Зниження, зокрема, пов'язане з тим, що в США цього року був лише один великий буревій.

Водночас сукупний ефект дрібніших стихійних лих має дедалі більший вплив на прибутковість страховиків, з огляду на їхню частоту, а також зростання вартості нерухомості та витрат на її ремонт, зазначає головний економіст Swiss Re Institute Жером Жан Егелі.

Страховий збиток унаслідок грозових злив, особливо в США та Італії, поточного року становив загалом близько $60 млрд - це більш ніж удвічі вище середнього рівня за останні десять років ($27 млрд).

Найдорожчим стихійним лихом для страхової галузі цього року став землетрус у Туреччині та Сирії. Пов'язаний з ним страховий збиток сягнув $6 млрд.

Загальні економічні збитки від стихійних лих і техногенних катастроф, за оцінками Swiss Re, цього року становили $269 млрд порівняно з $295 млрд роком раніше.

