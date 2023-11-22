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Страховики-члени МТСБУ за 10 міс. збільшили збір платежів з ОСЦПВ на 26,4%, виплати на 37,6%
16:57 22.11.2023 |
Страхові компанії-члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) в січні-жовтні 2023 року уклали 6,366 млн договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), що на 8,53% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.
Згідно з оприлюдненими на сайті МТСБУ даними, в електронній формі укладено 4,340 млн договорів - на 20,6% більше, ніж у січні-жовтні минулого року.
Члени Бюро за 10 місяців 2023 року збільшили збір страхових платежів за полісами ОСЦПВ на 26,43%, якщо порівняти із зіставним періодом 2022-го, - до 7,107 млрд грн, зокрема за електронними договорами на 5,303 млрд грн (+38,86%).
Загальний обсяг нарахованих страхових відшкодувань за внутрішніми договорами страхування збільшився на 37,55% - до 3,097 млрд грн, зокрема 680,2 млн грн виплачено із використанням "європротоколу" (+46,29%).
Бюро також зафіксувало зростання кількості врегульованих вимог про страхове відшкодування на 13,5% - до 103,9 тис., включно з даними щодо використання "європротоколу" -41,53 тис. (+15,76%).
МТСБУ є єдиним в Україні об'єднанням страховиків, що здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Членами Бюро є 35 страхових компаній.
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