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АНАЛІТИКА

Страховики України за 9 міс.-2023 збільшили збір чистих премій на 28,6%, валових - на 27,6%

11:34 16.11.2023 |

Страхування

 

Страхові компанії України в січні-вересні 2023 року зібрали чисті премії на суму 33,438 млрд грн, що на 28,6% більше, ніж за аналогічний період 2022 року (25,995 млрд грн).

Згідно з даними Нацбанку України (НБУ), обсяг валових страхових премій, зібраних страховиками за цей період, становить 34,142 млрд грн (+27,6%). Зокрема премії, отримані від фізичних осіб, становлять 20,952 млрд грн (+25,8%), від перестраховиків - 736,9 млн грн (-16,3%).

Страховики в січні-вересні виплатили 11,923 млрд грн чистих страхових виплат (+38,1%). Рівень чистих виплат зріс 33,2% - до 35,7%.

За даними НБУ, валові страхові виплати за звітний період зросли на38,7% - до 12,027 млрд грн. Рівень валових виплат зріс з 32,8% до 35,2%. При цьому виплати фізичним особам становили 6,458 млрд грн, перестраховикам - 103,4 млн грн.

Обсяг страхових премій, що належать перестраховикам, становить 3,684 млрд грн (+15,8%), зокрема перестраховикам-нерезидентам -2,980 млрд грн (+23,1%).

Обсяг сформованих страхових резервів становить 44,889 млрд грн, що на 19,6% більше за показник за аналогічний період минулого року (37,540 млрд грн).

Водночас при збільшенні загальних активів страховиків на 7,9% (до 73,375 млрд грн) обсяг активів, визначених законодавством для представлення коштів страхових резервів, збільшився на 2,5% - до 55,842 млрд грн.

Регулятор також повідомив про те, що у звітному періоді було укладено 73,353 млн договір страхування, що на 25% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За даними НБУ, загальна кількість страхових компаній в Україні станом на 30 вересня 2023 року становила 111 (дев'ять місяців 2022 року - 139, 2021 року - 169), з яких "лайфових" СК - 12 (13).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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