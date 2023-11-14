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АНАЛІТИКА

DFC відправить в Україну спецпредставника для прискорення отримання страхування інвестицій

 

Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) відправить спецпредставника в Україну, щоб прискорити отримання страхування інвестицій.

Така інформація прозвучала під час зустрічі першої віцепрем'єр-міністерки України - міністерки економіки Юлії Свириденко з генеральним директором Міжнародної фінансової корпорації (DFC) Скоттом Нейтаном, повідомляється на сайті Мінекономіки.

"Одним із головних завдань уряду в цьому та наступному роках є підтримка інвестицій приватного сектора економіки. Тому ми закликаємо стратегічних інвесторів подаватись на отримання страхування як через Міністерство, напряму до DFC, так і через майбутнього спецпредстивника. Інструмент страхування інвестицій в Україну уже доступний та DFC планує активізувати свою роботу в цьому напрямі", - наголосила Свириденко.

У Мінекономіки зазначають, що наразі DFC проявляє інтерес до фінансування та страхування в ключових секторах економіки України, зокрема проєктів у сфері енергетики. Американська корпорація вже має досвід підтримки таких проєктів в інших країнах, тому готова підтримувати втілення таких проєктів в Україні.

Загалом DFC уже підтримала низку проєктів в Україні на суму $400 млн. Зокрема $250 млн було виділено для підтримки зусиль українських птахівників і виробників зерна щодо пом'якшення наслідків війни Росії проти України.

DFC також оголосила про укладення двох окремих угод на загальну суму $60 млн українськими банками з мобілізації капіталу для постійної підтримки малого та середнього бізнесу шляхом полегшення їх доступу до фінансування в країні.

Четвертий проєкт стосується гарантій у розмірі $50 млн, які надаються Глобальною програмою фінансування торгівлі Міжнародної фінансової корпорації (IFC), що розширила доступ українських банків до фінансування міжнародної торгівлі.

DFC також оголосила, що надає $25 млн на страхування від політичних ризиків для Superhumans Center - некомерційного центру, що працює у сфері протезування та реабілітації поранених під час війни в Україні людей.

"Ми сподіваємося, що намір корпорації мобілізувати 1 млрд доларів США інвестицій в Україну дуже скоро приведе до реалізації нових проєктів, в тому числі стороною яких можуть бути державні компанії", - резюмувала Свириденко.

DFC є урядовою установою для фінансування розвитку США. Співпрацює з приватним сектором для фінансування вирішення найбільш критичних проблем, з якими стикається світ. Корпорація інвестує в різні сектори, зокрема енергетику, охорону здоров'я, інфраструктуру, сільське господарство, малий бізнес і фінансові послуги.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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