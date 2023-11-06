НБУ визначив вимоги до значущих страховиків

Страховик non-life, середньорічний обсяг премій якого за договорами страхування, укладеними зі страхувальниками-фізособами, за попередні три календарних роки до дати оцінки показників діяльності перевищує мільярд гивень, належить до значущої категорії.

Така норма міститься в проєкті постанови правління Національного банку України (НБУ) "Про затвердження Положення про вимоги до системи управління страховика", винесеному регулятором на обговорення з ринку.

Згідно з повідомленням на сайті регулятора, до значущих також запропоновано зарахувати компанії, що провадять діяльність із прямого страхування та/або вхідного перестрахування за класами страхування життя, середнє значення обсягу технічних резервів яких станом на кінець кожного з трьох календарних років, що передують даті оцінки показників діяльності, перевищує 2 млрд грн.

Вимоги для страховиків, які провадять діяльність із вхідного перестрахування: середньорічний обсяг перестрахових премій, нарахованих за договорами вхідного перестрахування, перевищує 200 млн грн.

Страховик набуває статусу значущого страховика, якщо станом на 1 січня поточного року він відповідає цим критеріям. Показники, що підтверджують значущість, визначаються за даними регуляторної звітності страховика. Після того, як страховик стає значущим протягом періоду до закінчення поточного календарного року, він зобов'язаний привести свою діяльність у відповідність із вимогами закону про страхування та цього положення.

Національний банк оприлюднює та/або оновлює перелік страховиків, які на 1 січня поточного року мають, набули або втратили статус значущого страховика, на своїй сторінці в інтернеті не пізніше 1 травня поточного року.

Як повідомляється на сайті регулятора, крім того, проєктом передбачено вимоги до організації системи внутрішнього контролю на трьох лініях захисту з розподілом обов'язків між відповідальними працівниками за певний процес та/або структурними підрозділами, створення системи управління ризиками з урахуванням вимірювання (оцінки) обґрунтовано передбачуваних істотних ризиків, управління цими ризиками. Особливості організації та виконання ключових функцій страховика, зокрема актуарної функції, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, управління ризиками, форми та порядку подання до НБУ звітів ключових осіб страховика.

Згідно з проєктом передбачено, що нові вимоги наберуть чинності 1 січня 2024 року. Водночас для організації страховиками системи управління за новими правилами передбачається перехідний період до 1 липня 2024 року. Вимоги щодо віднесення страховиків до категорії значущих за встановленими Нацбанком критеріями набудуть чинності з 1 січня 2027 року.

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 4 грудня 2023 року.