Британія долучиться до проєкту ЄБРР щодо страхування воєнних ризиків в Україні

Велика Британія долучиться до розробки та реалізації Європейським банком реконструкції та розвитку пілотного проєкту страхування від воєнних ризиків в Україні.

Як передає Укрінформ, відповідну заяву про наміри підписано між урядом Великої Британії та ЄБРР 31 жовтня 2023 року, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Співпраця таких потужних та надійних партнерів нашої держави, як уряд Великої Британії та ЄБРР, дає впевненість в успіху проєкту, старт якому було покладено під час Конференції з відновлення в Лондоні. Прогрес у розробці та практичному наповненні цього проєкту, у реалізації та посиленні інших проєктів у сфері страхування воєнних ризиків, започаткованих урядами, міжнародними фінансовими інституціями, страховими компаніями свідчить, що наші партнери розуміють надзвичайну важливість цього напрямку в контексті відновлення України», - зазначила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Проєкт ЄБРР передбачає створення нового фонду, який сприятиме розвитку міжнародного ринку перестрахування та страхування майна та торговельних ризиків, включаючи страхування товарів у дорозі або на складах. Заява про наміри, підписана між ЄБРР та урядом Великої Британії, демонструє підтримку Сполученим Королівством продовження технічного та адміністративного розвитку проєкту ЄБРР. Велика Британія також сприятиме підвищенню міжнародного інтересу до проєкту завдяки своєму статусу світового лідера в питаннях страхування.

Як повідомлялося, співпраця уряду України з партнерами у сфері страхування воєнних ризиків вже дає практичний результат. Так, Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (MIGA), що належить до групи Світового банку, нещодавно затвердило десятирічний страховий пакет для проєкту індустріального парку у Львівській області України, Міжнародна фінансова корпорація США (DFC) бере активну участь у забезпеченні страхування політичних ризиків з численними заявками на загальну суму в сотні мільйонів доларів, які зараз розглядаються. Експортно-кредитні агентства країн-партнерів створюють та розширюють програми гарантій для підтримки підприємств, які працюють в Україні. Це потужний сигнал міжнародній інвестиційній спільноті про те, що Україна відкрита для бізнесу.