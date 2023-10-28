В Україні вже почали реалізовувати перші проєкти зі страхування воєнних ризиків

Перші проєкти у сфері страхування воєнних ризиків вже почали реалізовуватись завдяки співробітництву з міжнародними фінансовими організаціями, що розблокує приватні інвестиції в країну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Останні півтора року через війну інвестиції в Україну були фактично заблоковані. Українські та іноземні підприємці чекали на появу ринку страхування від воєнних та політичних ризиків. Перші проєкти в цій сфері вже почали реалізовуватись завдяки співробітництву з міжнародними фінансовими організаціями та національними експортно-кредитними агентствами країн-партнерів", - йдеться в повідомленні.

За словами першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки України Юлії Свириденко, зараз у Львові будується індустріальний парк M10 на 140 тисяч квадратних метрів площі, 6 ділянок для виробничо-складських приміщень та понад 3 тисячі нових робочих місць. Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій Світового банку MIGA видало поліс компанії, яка спеціалізується на інвестиціях в комерційну нерухомість в Україні, зокрема інвестує у будівництво цього індустріального парку. Компанія отримала гарантії від ризиків війни та громадських заворушень на десять років на суму до 9,1 мільйона доларів. З них 4 мільйони доларів надають країни-донори Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України (SURE Trust Fund), яким керує MIGA.

«Це рішення - сигнал для інших учасників страхового ринку, які ще сумніваються, чи працювати в Україні. Так, війна, яку розпочала Росія, ще не завершена, але в тилових регіонах, завдяки роботі Збройних сил та допомозі партнерів, бізнес може й має відновлювати повноцінну роботу. І успішно це робить», - зазначає Свириденко.

Свій внесок до впровадження страхування воєнно-політичних ризиків вносять і національні експортно-кредитні агентства (ЕКА). Так, польська корпорація страхування експортних кредитів KUKE страхуватиме інвесторів, які зацікавлені у відбудові України. Більше ніж рік KUKE була єдиною страховою організацією в ЄС, яка давала гарантії на продаж товарів в Україну. Завдяки цьому торік експорт з Польщі до України зріс майже на 55%.

«Ми бачимо активну роботу у напрямку страхування воєнних ризиків зі сторони Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку (DFC), яка готова розглядати також страхування інвестицій українських інвесторів. Зараз у них в роботі декілька заявок на страхування українських проєктів на суму близько 200 млн доларів. Надавати підтримку у сфері страхування інвестицій від воєнних ризиків в Україні готові також уряди країн G7, G19, Європейська комісія, Світовий банк та експортно-кредитні агентства інших держав», - зауважила Свириденко.

Окрім цього, участь у страхуванні політичних ризиків для роботи своїх компаній в Україні вже підтвердили експортно-кредитні агентства Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії, Швеції, Японії.

Для внутрішнього ринку Україна планує розширити повноваження власного Експортно-кредитного агентства. Зараз на розгляді в парламенті заходиться відповідний законопроєкт. Після його ухвалення українська ЕКА страхуватиме бізнес не лише від економічних ризиків, а й від ризиків, пов'язаних із бойовими діями чи іншими злочинами Росії. Зміни сприятимуть залученню внутрішніх інвестицій.

Зазначається, що для України важливо запустити страховий ринок від воєнних ризиків якнайшвидше.

Як повідомлялося, у вересні 2022 року за підтримки Президента України було створено ініціативу із залучення інвестицій Advantage Ukraine. Проєктна команда інвестиційної платформи працює за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України», надаючи професійні консультації потенційним інвесторам та аналітичну підтримку вітчизняним компаніям, які прагнуть залучити акціонерний або борговий капітал, подати проєкти для страхування політичних ризиків.