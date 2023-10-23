Страховики - члени МТСБУ за 9 міс. збільшили платежі з ОСЦПВ на 27,06%, виплати - на 36,12%

Страхові компанії - члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) в січні-вересні 2023 року уклали 5,712 млн договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), що на 9,3% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.

Згідно з оприлюдненими на сайті МТСБУ даними, в електронній формі укладено 3,864 млн договорів - на 21,4% більше, ніж у січні-вересні минулого року.

Члени бюро за дев'ять місяців 2023 року збільшили збір страхових платежів за полісами ОСЦПВ на 27,06%, як порівняти зі співставним періодом 2022-го, - до 6,304 млрд грн, зокрема за електронними договорами на 4,674 млрд грн (+39,67%).

Загальний обсяг нарахованих страхових відшкодувань за внутрішніми договорами страхування збільшився на 36,12% - до 2,743 млрд грн, зокрема 599,9 млн грн виплачено з використанням "європротоколу" (+44,7%).

Бюро також зафіксувало зростання кількості врегульованих вимог про страхове відшкодування на 11,76% - до 92,598 тис., включно з даними щодо використання "європротоколу" - 36,919 тис. (+13,31%).

МТСБУ є єдиним в Україні об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Членами бюро є 35 страхових компаній.