Lloyd's опублікував сценарій системного ризику масштабної кібератаки, можливі втрати оцінив у $3,5 трлн

Провідний світовий ринок страхування і перестрахування Lloyd's у середу опублікував сценарій системного ризику, який моделює глобальний економічний вплив гіпотетичної, але цілком імовірної кібератаки на велику систему платежів у сфері фінансових послуг.

Як повідомляється на сайті Lloyd's, це може призвести до широкомасштабного порушення глобального бізнесу і потенційних глобальних економічних втрат на суму $3,5 трлн.

Трьома країнами, які зазнають найбільших економічних втрат унаслідок цього сценарію за п'ять років, є США ($1,1 трлн), за ними йдуть Китай ($470 млрд) і Японія ($200 млрд). Час відновлення для окремих країн або регіонів залежить від структури їхньої економіки, рівня впливу та стійкості.

Кібератаки продовжують загрожувати підприємствам і урядам. При цьому з року в рік витрати на обслуговування, запобігання та реагування на них зростають. Кібер залишається ризиком, який потенційно може вплинути на всі сфери життя суспільства, оскільки це водночас складний і взаємопов'язаний ризик, що впливає на такі сфери, як ланцюжки поставок і геополітика.

Згідно з повідомленням, кіберстрахування - це зростаючий ринок, валову суму письмових премій якого у 2022 році оцінювали трохи більше ніж у $9 млрд, а до 2025 року, за прогнозами, він сягне рівня від $13 млрд до $5 млрд. Однак це все ще є невеликою часткою потенційних економічних втрат, з якими стикаються підприємства і суспільство, зазначає Lloyd's.

"Ми прагнемо підвищити стійкість до системних ризиків, і опублікований сьогодні сценарій ризиків підкреслює важливу роль страхування в підтримці та захисті клієнтів від потенційних загроз, які кібербезпека представляє для бізнесу і суспільства", - сказав голова Lloyd's Брюс Карнегі-Браун.

"Оскільки більше п'ятої частини світових кіберпремій припадає на ринок Lloyd's, Lloyd's прагне вдумливо та стійко підтримувати зростання цього класу, водночас забезпечуючи інновації для нових продуктів, наприклад через Lloyd's Lab", - ідеться в повідомленні.

У вересні Lloyd's Futureset провела свій перший форум кіберінновацій, об'єднавши клієнтів із представниками технологічного, державного та страхового секторів для обговорення глобальних кіберризиків і колективних кроків, необхідних для реагування.