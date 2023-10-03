ICS стане основним стандартом для глобальних страховиків у 2024 році - Fitch

Новий глобальний стандарт платоспроможності для страхових груп, що діють на міжнародному рівні, - стандарт страхового капіталу (ICS), розробка над яким завершується, стане ймовірно найбільш значущим нововведенням у сфері регулювання для глобальних страховиків у 2024 році.

Про це йдеться у новому звіті Fitch Ratings, повідомляється на його сайті.

Зазначається також, що громадські консультації з ICS як запропонованої вимоги до капіталу (PCR) завершилися 21 вересня 2023 року, і зараз Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (IAIS) оцінює економічний вплив стандарту, який має набути чинності до кінця 2024 року.

"ICS має призвести до більш тісного узгодження стандартів капіталу для страхових груп, що діють на міжнародному рівні, але складно створити глобальний стандарт, з яким погодяться всі юрисдикції. У той час як багато юрисдикцій прийняли структуру, подібну до Solvency II, яку в цілому відображає ICS, у США використовується інший підхід - метод агрегування для розрахунку капіталу страхової групи", - наголошується у повідомленні.

Fitch не очікує, що ICS буде встановлювати вимоги до нормативного капіталу, що суттєво відрізняються, враховуючи широке впровадження системи, подібної до Solvency II, і можливу гнучкість, що дозволяє враховувати специфіку національного ринку і навіть метод агрегування в США. Тому він, ймовірно, буде нейтральним для рейтингів і не обов'язково призведе до повністю узгоджених розрахунків капіталу групи.

Ще одним важливим нововведенням у сфері регулювання для страховиків у 2024 році стане запровадження розкриття інформації про сталий розвиток МСФЗ.

Рада з міжнародних стандартів сталого розвитку завершила розробку шаблонів звітності для них у червні 2023 року, і страховики повинні розкривати фінансову суттєвість ризиків зміни клімату за річні звітні періоди з 1 січня 2024 року. Розкриття інформації сприятиме зростанню впливу факторів ESG на страховиків.