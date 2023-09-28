МТСБУ з 29 вересня знижує вартість полісів «Зеленої карти» на 3,4%

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) з 29 вересня знижує тарифи на поліси "Зелена карта" для тих, хто виїжджає за кордон, на 3,4%, повідомляється на його сайті.

Згідно з інформацією МТСБУ, остання зміна тарифів була 21 квітня 2023 року в бік підвищення на 3,15%, 30 грудня 2022 року в бік підвищення на 3,1%, перед цим їх також підвищили 17 листопада на 6,9% після зниження на 5,5% 3 жовтня, до цього, 26 липня того самого року, їх підвищили майже на чверть (на 26,3%).

Поліси "Зелена карта" реалізуються з 2009 року двох видів: уся Європа і Молдова. Також з 1 січня 2016 року українські поліси "Зелена карта" почали діяти на території Азербайджану.

Таким чином, за даними МТСБУ, вартість "Зеленої карти" на 15 днів для поїздок Європою для легкових автомобілів підвищується до 949 грн (з 982 грн раніше), для автобусів - до 3,567 тис. грн (3,691 тис. грн), для вантажних автомобілів - до 2,239 тис. грн (2,317 тис. грн).

Вартість "Зеленої карти" на один місяць для легкових авто становить тепер 1,511 тис. грн (проти 1,564 тис. грн до цього), автобусів - 4,954 тис. грн (5,126 тис. грн), вантажівок - 2,972 тис. грн (3,075 тис. грн).

Піврічні та річні поліси "Зелена карта" для легкових автомобілів тепер коштуватимуть відповідно 6,709 тис. грн і 8,306 тис. грн, для вантажних - 14,070 тис. грн і 26,566 тис. грн, для автобусів - 17,340 тис. грн і 32,204 тис. грн.

Вартість полісів для поїздок до Азербайджану і Молдови для легкових автомобілів на 15 днів становитиме 691 грн (раніше - 715 грн), на один місяць - 1,017 тис. грн (1,052 тис. грн), на півроку - 2,332 тис. грн (2,413 тис. грн), на рік - 3,321 тис. грн (3,436 тис. грн).

Розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів установлено постановою Кабінету Міністрів від 6 січня 2005 року і визначено в євро.

"Зелена картка" - система страхового захисту потерпілих у дорожньо-транспортній пригоді незалежно від країни їхнього місця проживання та країни реєстрації транспортного засобу. Поширюється на територію 44 країн Європи, Азії та Африки.

Згідно з рішенням Генеральної асамблеї Ради Бюро міжнародної системи автострахування "Зелена карта", ухваленим у Люксембурзі в травні 2004 року, Україна з 1 січня 2005 року є повним членом цієї системи.