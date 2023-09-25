НБУ пропонує звільнити страхових і перестрахувальних брокерів від обов'язку надавати регулятору звітність

Національний банк України (НБУ) планує доповнити перелік учасників ринку небанківських фінансових послуг, на яких поширюється дія Правил складання та подання звітності колекторськими компаніями, і вилучити з нього страхових та/або перестрахових брокерів і лізингодавців.

Це закріплено згідно з проєктом постанови правління НБУ "Про затвердження змін до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України", оприлюдненому на сайті регулятора та пропонованому ринку для обговорення.

Водночас наголошується, що лізингодавці після 1 січня 2024 року (до набуття ними статусу фінансової установи) мають подавати звітність відповідно до вимог, установлених до фінансових компаній.

Крім того, змінами до Правил концептуально оновлено зміст файлів із показниками звітності. Так страховиків виключено із переліку надавачів файлів FR0, FR1, кредитні спілки зі списку надавачів файлу FR0. Список постачальників, що надають файл FR1, доповнено ломбардами, список постачальників, що подають файли OS1, OS2, OS3, доповнено колекторськими компаніями. У файлах із показниками звітності IR6, IR12 змінився звітний період: вони подаватимуться за квартали, а не наростаючим підсумком із початку року. Також оновлено пояснювальну записку до звітності страховика, одночасно скасовано подання ним актуарного звіту. І скасовано подання пояснювальної записки до звітності кредитної спілки.

При цьому залишилася без змін структура файлів: IR6 - "Дані про операції перестрахування", IR12 - "Дані про набуття у власність/проведення дооцінки нерухомого майна", FR0 - "Дані фінансової звітності", FR1 - "Дані консолідованої фінансової звітності", OS1 - "Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг". А також: OS2 - "Дані реєстраційних документів фізичних осіб-остаточних ключових учасників та фізичних осіб-власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг", OS3 - "Дані про керівника та виконавця відомостей про остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг".

Регулятор зазначає, що метою внесення змін до Правил є приведення звітності у відповідність до актуальних вимог законодавства України та нормативно-правових актів регулятора згідно з міжнародними стандартами звітності та пруденційними вимогами.