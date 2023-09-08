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НБУ оновив вимоги до страхових посередників

23:23 07.09.2023 |

Страхування

 

Національний банк запроваджує оновлені вимоги щодо реєстрації та діяльності страхових посередників.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що процес оновлення регулювання відбуватиметься у два етапи.

На першому етапі - з 1 січня 2024 року - набере чинності Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування, оновлене відповідно до вимог нового закону про страхування, який буде введено в дію з 1 січня наступного року.

На другому етапі - з 1 січня 2025 року - передбачено концептуальне оновлення підходів до регулювання посередницької діяльності у сфері страхування відповідно до вимог Директиви 2016/97/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 20 січня 2016 року про реалізацію страхових продуктів.

Серед ключових новацій - запровадження регулювання, реєстрації та підвищення вимог до кваліфікації і навчання всіх категорій страхових посередників, у тому числі страхових агентів та працівників страховика.

Оновлене в межах першого етапу положення передбачає, зокрема, уточнення переліку страхових посередників, зокрема, включення до категорії страхових агентів фізичних осіб-підприємців.

Також розширюються можливості представництв брокерів-нерезидентів здійснювати зарахування та перерахування страхових (перестрахових) премій головному офісу брокера-нерезидента.

Надається право виключати з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів осіб, пов'язаних з країною-агресором.

Прим цьому вимоги щодо посередницької діяльності брокерами-нерезидентами за заявницьким принципом залишилися незмінними, наголосили в НБУ.

Відповідна постанова правління НБУ від 5 вересня 2023 року №109 набирає чинності з 8 вересня 2023 року, оновлене положення - з 1 січня 2024 року.

Як повідомлялось, Національний банк унормував для небанківських фінансових установ питання належного застосування ризик-орієнтованого підходу до клієнтів, які є політично значущими особами (Politically Exposed Persons, РЕРs). Також підвищено ліміти на обсяги фінансових операцій таких осіб.
 

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