НБУ оновив вимоги до страхових посередників

Національний банк запроваджує оновлені вимоги щодо реєстрації та діяльності страхових посередників.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що процес оновлення регулювання відбуватиметься у два етапи.

На першому етапі - з 1 січня 2024 року - набере чинності Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування, оновлене відповідно до вимог нового закону про страхування, який буде введено в дію з 1 січня наступного року.

На другому етапі - з 1 січня 2025 року - передбачено концептуальне оновлення підходів до регулювання посередницької діяльності у сфері страхування відповідно до вимог Директиви 2016/97/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 20 січня 2016 року про реалізацію страхових продуктів.

Серед ключових новацій - запровадження регулювання, реєстрації та підвищення вимог до кваліфікації і навчання всіх категорій страхових посередників, у тому числі страхових агентів та працівників страховика.

Оновлене в межах першого етапу положення передбачає, зокрема, уточнення переліку страхових посередників, зокрема, включення до категорії страхових агентів фізичних осіб-підприємців.

Також розширюються можливості представництв брокерів-нерезидентів здійснювати зарахування та перерахування страхових (перестрахових) премій головному офісу брокера-нерезидента.

Надається право виключати з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів осіб, пов'язаних з країною-агресором.

Прим цьому вимоги щодо посередницької діяльності брокерами-нерезидентами за заявницьким принципом залишилися незмінними, наголосили в НБУ.

Відповідна постанова правління НБУ від 5 вересня 2023 року №109 набирає чинності з 8 вересня 2023 року, оновлене положення - з 1 січня 2024 року.

Як повідомлялось, Національний банк унормував для небанківських фінансових установ питання належного застосування ризик-орієнтованого підходу до клієнтів, які є політично значущими особами (Politically Exposed Persons, РЕРs). Також підвищено ліміти на обсяги фінансових операцій таких осіб.