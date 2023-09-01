НБУ дозволив страховикам із бенефіціарами-резидентами РФ або Білорусі здійснювати виплати, але залишив інші обмеження

Національний банк України з метою забезпечення виконання страховими компаніями зобов'язань перед клієнтами з 2 вересня дозволить СК, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Росії або Білорусі, здійснювати виплати за договорами страхування.

Як повідомляється на сайті регулятора, це важливо для захисту прав споживачів страхових послуг в Україні.

Інші обмеження щодо видаткових операцій таких страхових компаній зберігаються, наголосив Нацбанк.

Як повідомлялося, Національний банк 2022 року зупинив дію ліцензій на надання фінансових послуг страховикам, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Росії або Білорусі. Вони втратили право підписувати нові договори страхування або збільшувати зобов'язання за чинними.

НБУ наголошує, що відповідне пом'якшення стосується саме виконання цими страховиками зобов'язань за договорами страхування, підписаними до дати набрання чинності рішенням НБУ про тимчасове призупинення.

Раніше, 24 лютого 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, НБУ заблокував видаткові операції страховиків, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти РФ або Білорусі.

У квітні 2022 року НБУ розблокував лише окремі видаткові операції з виконання такими страховиками частини зобов'язань, а саме виплати за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та добровільного медичного при оплаті закладам охорони здоров'я.

Водночас до внесення поточних змін страховики не мали можливості здійснювати страхові виплати за іншими договорами страхування.