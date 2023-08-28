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НБУ розробив нові вимоги до договорів страхування і запропонував їх до обговорення

19:57 28.08.2023 |

Страхування

 

Національний банк України розробив Положення про особливості укладення договорів страхування зі споживачами, що має сприяти запобіганню порушень страховиками прав і свобод споживачів.

Як повідомляється на сайті регулятора, оновлені вимоги, зокрема, передбачають внесення до договорів страхування інформації щодо сплати страхової премії, отримання страхового відшкодування, подання звернень, а також забезпечать правову визначеність застосування електронного підпису уповноваженою особою страховика або страхового посередника.

Положення також закріплює низку вимог до форми та змісту договорів страхування, зокрема перелік інформації, що має там міститися, включно з особливостями за класами страхування та вимогами до використання визначеної законодавством України термінології.

Національний банк наголошує, що приймає зауваження та пропозиції до проєкту до 27 вересня 2023 року (включно).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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