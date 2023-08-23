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Премії за «Зеленою карткою» в Україні за 7 міс. зросли на 52,8%, виплати в 3,1 раза - МТСБУ

12:54 23.08.2023 |

Страхування

 

Нараховані страхові премії за договорами міжнародного страхування "Зелена картка", підписаними компаніями-членами Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), у січні-липні 2023 року збільшилися на 52,8% порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до 3,04 млрд грн.

Як повідомляється на сайті МТСБУ, кількість підписаних договорів "Зелена картка" за цей період зросла на 6,96% - до 942,8 тис.

При цьому сума відшкодувань, сплачених за вимогами, збільшилася в 3,1 раза - до EUR24,270 млн, тоді як кількість оплачених вимог - у 2,6 раза, до 7,812 тис.

МТСБУ є єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам.

"Зелена картка" - система страхового захисту постраждалих у дорожньо-транспортній пригоді незалежно від країни їх місця проживання та країни реєстрації транспортного засобу. "Зелена картка" поширюється на територію 45 країн Європи, Азії та Африки.

Згідно з рішенням Генеральної асамблеї Ради Бюро міжнародної системи автострахування "Зелена картка", ухваленим у Люксембурзі в травні 2004 року, Україна з 1 січня 2005 року є повним членом цієї системи.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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