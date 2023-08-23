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Страховики-члени МТСБУ за 7 міс.-2023 збільшили платежі за ОСЦПВ на 29,4%, виплати на 37,5%
12:49 23.08.2023 |
Страхові компанії-члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) в січні-липні 2023 року уклали 4,313 млн договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), що на 11,2% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.
Згідно з оприлюдненими на сайті МТСБУ даними, в електронній формі укладено 2,880 млн договорів - на 24,5% більше, ніж у січні-липні минулого року.
Члени бюро в січні-липні збільшили збір страхових платежів за полісами ОСЦПВ на 29,4% порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до 4,661 млрд грн, зокрема за електронними договорами - на 3,416 млрд грн (+43,42%).
Загальний обсяг нарахованих страхових відшкодувань за внутрішніми договорами страхування збільшився на 37,5% - до 2,120 млрд грн, зокрема 457,3 млн грн виплачено з використанням "європротоколу" (+43,9%).
Бюро також зафіксувало зростання кількості врегульованих вимог про страхове відшкодування на 10,7% - до 71,745 тис., зокрема з використанням "європротоколу" -28,4 тис. (+10,98%).
МТСБУ є єдиним в Україні об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Членами бюро є 35 страхових компаній.
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