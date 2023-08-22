Страховий ринок України в I півріччі-2023 продовжує активно відновлюватися - НАСУ

Страховий ринок України в першому півріччі 2023 року продовжує активно відновлюватися, повідомляє Національна асоціація страховиків України (НАСУ) на сайті у вівторок.

За її даними, страхові премії за ризиковим страхуванням за зазначений період становили 19,1 млрд грн, що на 24% більше, ніж за аналогічний період 2022 року, і на 13,5% нижче за перше "довоєнне" півріччя 2021 року.

Посилаючись на дані Національного банку України, фахівці НАСУ дійшли висновку, що основними рушіями зростання страхових премій ризикових страховиків у першому півріччі-2023 вже традиційно стали КАСКО +1,443 млрд грн (+42,6%), ОСЦПВ +925,9 млн грн (+33%) і "Зелена картка" +847,8 млн грн (+54%). На ці види страхування припадає 57% усіх зібраних премій за перші шість місяців 2023 року.

Зазначається, що першопричиною зростання страхових премій за КАСКО та ОСЦПВ усе ще є інфляція, яка вплинула на зростання вартості транспортних засобів, автозапчастин і ремонту загалом, що впливає на збільшення ціни страхування.

При цьому спостерігається збільшення кількості укладених договорів з КАСКО - на 24,3% і з ОСЦПВ - на 14,9%. Серед причин у НАСУ, зокрема, називають відновлення ринку нових автомобілів.

Щодо збільшення обсягу страхових премій за "Зеленою карткою", то такий показник, зокрема, зумовлений інфляційними процесами в Україні та частими перетинами кордону її громадянами.

Аналізуючи дані ринку страхування, в НАЦУ відзначають істотне зростання і премій, і укладених договорів страхування за майновими видами страхування: зі страхування майна премії від фізичних осіб зросли на 154,8 млн грн порівняно з першим півріччям 2022 року.

"Причиною цього найімовірніше є прагнення власників квартир, будинків та інших об'єктів нерухомості убезпечити себе від ризиків, зокрема й воєнних. Також цьому сприяють пропозиції страховиків на страхування і воєнних ризиків нерухомості. І така тенденція спостерігається з осені 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Ще одна група видів страхування, що демонструє один із найбільших приростів, це страхування вантажів (+263,6 млн грн), що може свідчити про відновлення бізнесактивності приватних підприємств, логістики в Україні та за її межами.

Страхові виплати за перше півріччя 2023 року зросли на 28,1% порівняно з аналогічним періодом 2022 року, проте на довоєнні показники ринок іще не вийшов, зазначають у НАСУ. Найбільша частка страхових виплат припадає на КАСКО (2,2 млрд грн), ОСЦПВ (1,8 млрд грн) і ДМС (1,4 млрд грн).

Водночас найбільший приріст за страховими виплатами демонструє "Зелена картка" - більше ніж удвічі. Це зумовлено збільшенням середньої виплати у зв'язку зі зміною географії перебування громадян країни.

Страхові резерви продовжують зростати і станом на 30 червня 2023 року вони становили 24,3 млрд грн, що перевищує минулорічні показники майже на 14%. Зростання страхових резервів означає, що в подальші періоди страхові виплати зростатимуть, оскільки страхові резерви відображають обсяг майбутніх зобов'язань страховиків. Наразі виплати у другому кварталі 2023 року перевищили показники першого кварталу.

За даними НАСУ, ринок страхування життя, на відміну від ризикового страхування, відновлюється більш повільними темпами, проте вже є тенденція до зростання. Так, страхові премії зі страхування життя в першому півріччі 2023 року збільшилися на 2,4 млн грн порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

Дещо більшими темпами зростають страхові виплати: станом на кінець першого півріччя 2023 року вони становили 576,2 млн грн (289,3 млн грн - у другому кварталі). Це знову найвищий показник квартальних страхових виплат за останні понад два роки, включно з довоєнним 2021 роком.