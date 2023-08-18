Страховики життя в I пів.-2023 зберегли збір чистих премій на рівні аналогічного періоду 2022 року

Компанії, що спеціалізуються на страхуванні життя в Україні, в січні-червні 2023 року зібрали чистих премій на суму 2,259 млрд грн, що майже відповідає показникам за аналогічний період роком раніше (2,258 млрд грн), повідомляють на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з оприлюдненими даними, найбільші надходження були за договорами, іншими, ніж накопичувальне страхування життя, - 1,649 млрд грн (+5,4% до січня-червня-2022), іншими договорами страхування життя - 493,8 млн грн (-16,1%), страхування на випадок смерті - 69,9 млн грн (+9%), покриття досягнення пенсійного віку - 46,8 млн грн (+18,8%).

Зазначається також, що більша частина отриманих платежів, а саме 2,150 млрд грн, надійшла від фізичних осіб, 108,8 млн грн - від юридичних. Страхові платежі перестраховикам становили 61,2 млн грн проти 60,7 млн грн за січень-червень роком раніше.

Резерви зі страхування життя на кінець звітного періоду становили 18,120 млрд грн, що на 20% більше, ніж у першому півріччі 2022 року. Інвестиційний дохід, який застосовують під час розрахунку страхових тарифів, становив 235,4 млн грн проти 201,9 млн грн порівнянного періоду. Частка перестраховиків у резервах зі страхування життя на кінець першого півріччя поточного року становила 383,8 млн грн (+14,3%).

Страхові виплати становили 542,1 млн грн (+60,3%), з яких 533,8 млн грн було здійснено фізичним особам (+59,8%.). Виплата викупних сум за 6 міс.-2023 зросла на 27,2%, до 139,2 млн грн.

У січні-червні страховики життя виплатили агентських винагород на суму 776,5 млн грн, що на 13,3% менше, ніж за аналогічний період роком раніше. Загалом на пролонгацію та укладення договорів страховики витратили 797,2 млн грн (-12,7%).

Нацбанк повідомляє також, що клієнтами компаній зі страхування життя на кінець звітного періоду були 3,946 млн осіб, тоді як роком раніше - 4,613 млн осіб.

Із них 707,3 тис. клієнтів було застраховано за звітний період проти 832,4 тис. за січень-червень 2022 року.

Максимальна страхова сума, зафіксована за окремою страховою особою, становить 57,4 млн грн (114,7 млн грн у I пів.-2022).

За даними НБУ, на 30 червня 2023 року в Україні зареєстровано 12 страхових компаній, що спеціалізуються на страхуванні життя, проти 13 таких СК на аналогічну дату роком раніше.

