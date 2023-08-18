Страховики ОСЦПВ у II кв.-2023 збільшили врегулювання в термін до 60 днів майже на 80%, до 90 днів - на 75,9%

Страхові компанії-члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) у квітні-червні 2023 року врегулювали у термін до 60 днів із дати ДТП 64,1% вимог за шкоду майну, що на 79,6% більше порівняно з аналогічним періодом 2022 року (35,7%).

Згідно з повідомленням на сайті МТСБУ, частка вимог, врегульованих у строк до 90 днів у другому кварталі 2023 року, збільшилася з 46% до 80,9% порівняно з другим кварталом 2022 року, до 120 днів - з 60,2% до 85,7%, за 360 днів - з 96,3% до 96,6%,

МТСБУ повідомляє, що найбільшу кількість виплат у строк до 60 днів здійснюють страхові компанії: "Універсальна" - 84,4%, "Арсенал Страхування" - 83,1%, "ВУСО" - 83%, "ПЗУ Україна" - 82,3%, "Княжа Вієнна Іншуранс Груп" - 80,7%, "ТАС" - 80%, "Аркс" - 79,7%, "ІНГО" - 79,4%, "УНІКА" - 76,8%, "Оранта" - 74,5%, "Експрес Страхування" - 71,9%, "УСГ" - 71,8%, "Країна" - 70,1%, "Гарантія" - 69,2%, "Перша" - 68,6%, "Граве Україна" - 67,6%, "Брокбізнес" - 66,3%, "Гардіан" - 65,9%, "Євроінс" - 62,3%.

Найменшу кількість виплат у термін 60 днів здійснюють страхові компанії "Кредо" - 1,8%, "Оранта-Січ" - 3,4%, "Еталон" - 9,3%, "Інтер-Поліс" - 12,5%, "Юнівес" - 15%, "Ван Клік" - 20,5%, "Скарбниця" - 21,9%, "УТСК" - 27,2%, "Саламандра" - 27,2%.

МТСБУ також повідомило, що за другий квартал 2023 року до бюро надійшло 133 скарги на дію його членів, тоді як за аналогічний період роком раніше 363 скарги.

МТСБУ є єдиним об'єднанням страховиків, що здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Членами МТСБУ на кінець 2 кв. 2023 року були 35 страхових компаній.