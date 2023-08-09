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Страхові вимоги у зв'язку зі стихійними лихами у світі в I пів.-2023 досягли $50 млрд - Swiss Re
15:54 09.08.2023 |
Глобальні страхові вимоги у зв'язку зі стихійними лихами у світі в першому півріччі 2023 року становили близько $50 млрд, свідчать оцінки Swiss Re Institute - аналітичного підрозділу швейцарської перестрахувальної компанії.
Показник є найбільшим із 2011 року, пише газета Financial Times.
Експерти Swiss Re пояснюють це як швидким зростанням кількості застрахованої власності, так і ефектом глобального потепління.
Приблизно дві третини вимог у першому півріччі пов'язано з наслідками штормів у США, що характеризуються потужними зливами, сильними вітрами і різкою зміною температур. Такі стихійні лиха стали "одним із домінувальних глобальних драйверів" страхового збитку, зазначають у Swiss Re.
Серед інших дорогих для страхової галузі подій першої половини цього року - повені в Новій Зеландії та Європі.
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