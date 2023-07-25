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Страховики-члени МТСБУ в I півріччі збільшили платежі з ОСЦПВ на 32,3%, виплати на 38,8%
16:14 25.07.2023 |
Страхові компанії - члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) в січні-червні 2023 року уклали 3,575 млн договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), що на 14% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.
Згідно з оприлюдненими на сайті МТСБУ даними, в електронній формі укладено 2,371 млн договорів - на 29,1% більше, ніж у січні-червні минулого року.
Члени Бюро збільшили збір страхових платежів за полісами ОСЦПВ на 32,3% порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до 3,808 млрд грн, зокрема за електронними договорами - на 2,775 млрд грн (+48,1%).
Загальний обсяг нарахованих страхових відшкодувань за внутрішніми договорами страхування збільшився на 38,81% - до 1,830 млрд грн, зокрема 393 млн грн виплачено із використанням "європротоколу" (на 44,5% більше).
Бюро також зафіксувало зростання кількості врегульованих вимог про страхове відшкодування на 10,4% - до 62,002 тис., зокрема з використанням "європротоколу" - 24,5 тис. (+10,2%).
МТСБУ є єдиним в Україні об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Членами Бюро є 42 страхові компанії.
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