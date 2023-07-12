Фінансові новини
- |
- 12.07.23
- |
- 14:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Президія МТСБУ ухвалила рішення призначити Олександра Берназюка гендиректором Бюро
12:58 12.07.2023 |
Президія Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) 12 липня 2023 року затвердила рішення загальних зборів Бюро і ухвалила рішення про призначення Олександра Берназюка генеральним директором Бюро, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" учасник засідання.
Тепер рішення про призначення буде передано на узгодження Координаційної ради МТСБУ, обов'язки якої наразі виконує Національний банк України.
Як повідомлялося, загальні збори членів МТСБУ 28 червня 2023 року більшістю голосів обрали Олександра Берназюка генеральним директором Бюро.
Олександр Берназюк з 2013 року був власником СК "ПСК-Захід" (Київ), яку в липні 2017 року продали і вона змінила назву на СК "Ю.Ес.Ай". З 2017 року займався підприємницькою, адвокатською діяльністю, заснував проєкти в ІТ-сфері, пов'язані з юриспруденцією та автоматизацією страхової діяльності.
Повноваження гендиректора МТСБУ Володимира Шевченка було припинено 10 квітня 2023 року, а виконання обов'язків тимчасово покладено на Олену Ковальову - фінансового директора-головного бухгалтера Бюро.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Білий дім: Для вступу в НАТО Україні потрібна здорова і жива демократія, ще є над чим працювати
ТОП-НОВИНИ
|Кулеба розповів, коли в українському небі можуть з'явитися перші F-16
|Суд визнав незаконним наказ Держкіно про реорганізацію «Довженко-Центру»
|Уряд виправив помилку, яка вимагала від бізнесу працювати з Міноборони без прибутку
|Підсумкове комюніке саміту НАТО: Запрошення Україні до НАТО буде направлено, коли союзники будуть готові, а ПДЧ більше не потрібен
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Цікаве від Flowers.ua: Як обрати та доглядати за збірним букетом квітів
У РУБРИЦІ
|Президія МТСБУ ухвалила рішення призначити Олександра Берназюка гендиректором Бюро
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 12.07.23
|Monobank за підтримки НБУ і Кабміну зміг вивести $5,5 млн коштів клієнтів із підсанкційного брокера EXANTE
|Азіатські акції зростають напередодні даних щодо інфляції в США. Японський ринок падає
|Долар падає напередодні даних щодо інфляції в США, фунт зростає
|Ціни на золото зростають, оскільки побоювання щодо дій ФРС слабшають напередодні звіту за індексом споживчих цін
Бізнес
|MediaTek представила Dimensity 6100+: процесор для недорогих пристроїв із підтримкою 5G
|ЄС і США досягли угоди, яка дозволить технологічним гігантам передавати дані між країнами
|Toyota анонсувала електромобілі на твердотілих батареях із запасом ходу до 1200 км та заряджанням до 10 хвилин
|Deepdub презентувала АІ-інструмент для локалізації інді-ігор та відеороликів 65 мовами
|Forbes: CD Projekt - найдорожча ігрова компанія Європи. Капіталізація польського розробника становить 3,5 мільярда доларів
|Peugeot 208 та E-208 дебютували зі стильним рестайлінгом
|Пекін заявляє, що обмеження експорту галію і германію не є спробою тиску на якусь країну