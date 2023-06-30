НБУ розпочинає громадське обговорення класифікаційних ознак і характеристик класів страхування

Національний банк України (НБУ) запропонував для громадського обговорення проєкт Положення про характеристики та класифікаційні ознаки класів страхування, особливості здійснення страхової діяльності та укладення договорів за класами страхування.

Як повідомляється на сайті регулятора, це перший із проєктів нормативних актів, розроблений для реалізації положень нового закону України "Про страхування", що скасовує обов'язкові та добровільні види страхування і запроваджує перехід від видів до класів страхування.

Як пояснюється, перехід на класи страхування необхідний для імплементації в Україні низки європейських підходів. Так, за страхуванням від нещасних випадків, застраховані особи зможуть отримати виплати не лише в розмірі фіксованої суми, як зараз, а й залежно від розміру витрат на лікування.

Клас страхування "Асистанс", що замінює чинний вид страхування медичних витрат, надасть змогу покриття під час подорожі інших витрат немедичного характеру, наприклад, на ремонт автомобіля в разі його поломки тощо. Крім того, буде визначено критерії щодо класу страхування відповідальності, які дадуть змогу страховикам застосовувати спрощений підхід для розрахунку капіталу платоспроможності та мінімального капіталу.

Для страховиків зі страхування життя буде розширено набір страхових продуктів. Страховики зможуть пропонувати "універсальні" страхові продукти, що відрізняються від інших можливістю клієнта самостійно налаштовувати умови оплати та страхового захисту.

Стосовно ж укладення та виконання договорів страхування, то тут запропоновано згрупувати за певними класами страхування із покриттям відповідних ризиків. Так, за договорами страхування життя та/або здоров'я покриватимуть не лише ризики заподіяння шкоди внаслідок нещасного випадку або іншого розладу здоров'я, а й ризики при накопичувальному страхуванні життя та пенсійному забезпеченні.

У межах договорів страхування від збитків покриватимуться майнові ризики, пов'язані зі знищенням, пошкодженням або втратою застрахованого майна та ризиків виникнення фінансових витрат. За договорами страхування відповідальності - покриватимуть ризики, пов'язані зі шкодою, яку може бути заподіяно потерпілій третій особі внаслідок експлуатації транспортного засобу, майна, здійснення професійної діяльності тощо.

Згідно з проєктом положення встановлено також особливості укладення комплексних договорів страхування, які містять умови страхування від ризиків, притаманних кільком класам страхування, та особливості дострокового припинення дії договорів страхування за різними класами страхування.

Національний банк зазначає, що прийматиме зауваження та пропозиції до проєкту змін до 30 липня 2023 року.