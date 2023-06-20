Неможливість придбання страховки від перерви в бізнесі є однією з основних перешкод для інвестицій - опитування

Основною перешкодою для нових інвестицій, реінвестування або розширення інвестицій є неможливість придбання страхового покриття від ризиків перерви в бізнесі, вважають 44% респондентів опитування, проведеного Американською торговельною палатою в Україні щодо страхування воєнних ризиків, у якому брали участь представники різних секторів і географічних локацій бізнесу.

Крім того, 43% опитаних вважають, що перешкодою для інвестицій є відсутність страхування ризику валютної неконвертованості, 43% - політичне насильство (фізичне ушкодження майна), 29% - страхування кредитного/торговельного фінансування, 28% - вимушеної відмови від майна, 19% - відсутність міжнародного страхування, страхування воєнних ризиків, відсутність воєнних райдерів чи додаткового страхування життя здоров'я працівників-експертів.

При цьому 57% опитаних зазначили, що вважають для свого бізнесу особливо важливим страхування від ризиків політичного насильства (фізичне ушкодження від війни), 49% - страхування майна (невоєнних ризиків), 43% - ширше страхування політичних ризиків, 37% - страхування від зупинення бізнесу, 30% - страхування кредитів/торговельне фінансування. Крім того, 22% респондентів вважають, що для їхнього бізнесу потрібне стандартне і додаткове страхування відповідальності, страхування компенсації працівникам/відповідальність роботодавців, 16% - страхування внутрішніх морських вантажів від воєнних ризиків, 15% - страхування океанських вантажів від воєнних ризиків, 15% - страхування від помилкових дій керівництва компаній.

Відповідаючи на запитання, яких заходів має наразі вжити страховий ринок для підтримки вашого бізнесу в Україні, респонденти зазначили, що необхідно запровадити комплексне страхування від воєнних ризиків, і для іноземних, і для вітчизняних підприємців за участю всіх зацікавлених сторін, включно з країнами G7, ЄС та іншими. Класифікувати ризики, визначити ймовірність виникнення конкретних ризиків і встановити відповідні параметри страхування за територіальним принципом, запропонувати доступне торговельне страхування.

Крім того, на думку опитаних, для безпеки їхнього бізнесу після війни страховий ринок має запровадити страхування проблемних заборгованостей для приватного сектору, відновити страхування майна та страхування переривання бізнесу, зокрема ризиків пошкодження майна і товарів у дорозі під час воєнних дій. Забезпечити доступне страхування від комерційних і некомерційних ризиків, таких як політичне насильство і неконвертованість валюти. Гарантувати торговельне фінансування. А також запропонувати спеціальні рішення/комплексні пакети медичного страхування для поранених на війні працівників і працівників, які повернулися з полону.

