Нацбанк регулюватиме страхових агентів: обговорюється проєкт постанови

Регулювання діяльності страхових агентів і брокерів в Україні здійснюватиме Національний банк.

Відповідний проєкт постанови Нацбанк виставив на громадське обговорення.

Як нагадують в Нацбанку, новий Закон України "Про страхування" передбачає запровадження нових підходів до регулювання діяльності страхових посередників. Цей процес відбуватиметься у два етапи.

На першому етапі (з 1 січня 2024 року) наберуть чинності положення, які в цілому відповідають існуючому підходу до регулювання, але з окремими уточненнями. Їх мета - підготувати ринок до виконання нових вимог, наближених до європейської практики.

Другий етап (з 1 січня 2025 року) передбачає концептуальне оновлення підходів до регулювання посередницької діяльності у сфері страхування. Національне законодавство буде адаптоано до вимог Директиви 2016/97/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 січня 2016 року про реалізацію страхових продуктів.

Серед ключових новацій - запровадження регулювання, реєстрації та підвищення вимог до кваліфікації й навчання всіх категорій страхових посередників, у тому числі страхових агентів та працівників страховка, які реалізують страхові продукти.

Також суттєво будуть змінені підходи щодо обсягу та необхідності розкриття страховими посередниками інформації клієнтам під час укладання договорів страхування.

Наразі з метою забезпечення реалізації першого етапу Національний банк пропонує для обговорення такі положення:

- поширити регулювання Національного банку щодо провадження діяльності страхового агента на фізичних осіб-підприємців (на сьогодні діяльність страхових агентів регулюється актом Кабінету Міністрів України);

- розширити можливості для представництв брокерів-нерезидентів здійснювати зарахування та перерахування страхових (перестрахових) премій головному офісу брокера-нерезидента;

- надати право Національному банку виключати з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів осіб, пов'язаних з країною-агресором.

Крім того, пропонується визначити фіксовані строки подання брокерами до Національного банку опитувальника та документів, що підтверджують приведення брокерами своєї діяльності у відповідність до вимог Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування.

Передбачається, що проєкт постанови після її прийняття діятиме до 1 січня 2025 року - дати введення в дію розділу XII "Реалізація страхових та перестрахових продуктів" нового Закону України "Про страхування".

Національний банк прийматиме зауваження та пропозиції до проєкту змін до 8 липня 2023 року на електронну адресу: [email protected] або на поштову адресу: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601.