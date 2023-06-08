НБУ запропонував до обговорення оновлені вимоги до діяльності страхових посередників

Національний банк України пропонує до громадського обговорення оновлені вимоги до регулювання посередницької діяльності у сфері страхування та перестрахування, закріплені проєктом постанови НБУ про внесення змін до деяких нормативно-правових актів щодо реєстрації страхових і перестрахових брокерів та умов провадження посередницької діяльності у сфері страхування.

Як повідомляється на сайті регулятора, новий закон "Про страхування" передбачає запровадження нових підходів до регулювання діяльності страхових посередників у два етапи. На першому етапі (з 1 січня 2024 року) наберуть чинності положення, які загалом відповідають наявному підходу до регулювання з окремими уточненнями, мета яких - підготувати ринок до виконання нових вимог, наближених до європейської практики. Другий етап (з 1 січня 2025 року) передбачає концептуальне оновлення підходів до регулювання посередницької діяльності у сфері страхування відповідно до вимог Директиви 2016/97/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 січня 2016 року про реалізацію страхових продуктів.

Серед ключових новацій - запровадження регулювання, реєстрації та підвищення вимог до кваліфікації і навчання всіх категорій страхових посередників, зокрема страхових агентів та працівників страховка, які реалізують страхові продукти. Також буде суттєво змінено підходи щодо обсягу та необхідності розкриття страховими посередниками інформації клієнтам під час укладання договорів страхування.

Розроблений та запропонований до обговорення проєкт постанови забезпечуватиме реалізацію першого етапу оновлення регулювання посередницької діяльності у сфері страхування. Зокрема, ним пропонується поширити регулювання Національного банку щодо провадження діяльності страхового агента на фізичних осіб-підприємців (на сьогодні діяльність страхових агентів регулюється актом Кабінету Міністрів України), розширити можливості для представництв брокерів-нерезидентів здійснювати зарахування та перерахування страхових (перестрахових) премій головному офісу. Надати право Національному банку виключати з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів осіб, пов'язаних з країною-агресором.

Крім того, пропонується визначити фіксовані строки подання брокерами до Національного банку опитувальника та документів, що підтверджують приведення брокерами своєї діяльності у відповідність до вимог Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування.

Передбачається, що проєкт постанови після його ухвалення діятиме до 1 січня 2025 року - дати введення в дію розділу XII "Реалізація страхових та перестрахових продуктів" нового закону "Про страхування".

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 8 липня цього року.