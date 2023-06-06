Страхові компанії світу зібрали рекордні 5,6 трлн євро премій у 2022 році - Allianz

Страхові компанії в усьому світі у 2022 році зібрали понад 5,6 трлн євро у вигляді премій зі страхування життя, медичного страхування і страхування майна та від нещасних випадків (P&C), встановивши новий рекорд, ідеться в огляді німецького страховика Allianz.

Ця сума на 4,9% більша за показник за 2021 рік. Водночас глобальна інфляція минулого року становила 8,6%.

У сфері страхування життя зростання премій у 2022 році становило 2,4% (до 2,6 трлн євро), медичного страхування - 4,9% (до 1,1 трлн євро), P&C - 8,7% (до 1,8 трлн євро). При цьому підйом у всіх трьох сегментах значною мірою був забезпечений США, тоді як у країнах Західної Європи та в багатьох частинах Азії, наприклад, "динаміка ринку страхування життя була невтішною", наголошується в повідомленні.

Allianz прогнозує, що в середньому обсяг страхових премій у світі зростатиме на 5,2% за рік протягом наступного десятиліття. Зокрема в сегменті страхування життя очікується підвищення на 4,7%, медичного страхування - на 6,7%, P&C - на 5%.

