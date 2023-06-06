Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Страхові компанії світу зібрали рекордні 5,6 трлн євро премій у 2022 році - Allianz

13:49 06.06.2023 |

Страхування

 

Страхові компанії в усьому світі у 2022 році зібрали понад 5,6 трлн євро у вигляді премій зі страхування життя, медичного страхування і страхування майна та від нещасних випадків (P&C), встановивши новий рекорд, ідеться в огляді німецького страховика Allianz.

Ця сума на 4,9% більша за показник за 2021 рік. Водночас глобальна інфляція минулого року становила 8,6%.

У сфері страхування життя зростання премій у 2022 році становило 2,4% (до 2,6 трлн євро), медичного страхування - 4,9% (до 1,1 трлн євро), P&C - 8,7% (до 1,8 трлн євро). При цьому підйом у всіх трьох сегментах значною мірою був забезпечений США, тоді як у країнах Західної Європи та в багатьох частинах Азії, наприклад, "динаміка ринку страхування життя була невтішною", наголошується в повідомленні.

Allianz прогнозує, що в середньому обсяг страхових премій у світі зростатиме на 5,2% за рік протягом наступного десятиліття. Зокрема в сегменті страхування життя очікується підвищення на 4,7%, медичного страхування - на 6,7%, P&C - на 5%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0516
  0,0421
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8346  0,02 0,04 37,3727  0,05 0,13
EUR 39,6115  0,05 0,13 40,4369  0,06 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 13:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес