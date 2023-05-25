Страховики-члени МТСБУ за 4 міс.-2023 збільшили кількість договорів ОСЦПВ на 18,3%, платежі зросли на 36,4%

Страхові компанії-члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) в січні-квітні 2023 року уклали 2,183 млн договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), що на 18,3% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.

Згідно з оприлюдненими на сайті МТСБУ даними, в електронній формі укладено 1,424 млн договорів - на 40,2% більше, ніж у січні-квітні минулого року.

Члени Бюро збільшили збір страхових платежів за полісами ОСЦПВ на 36,4% порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до 2,292 млрд грн, зокрема за електронними договорами - на 1,641 млрд грн (+58,5%).

Загальний обсяг нарахованих страхових відшкодувань за внутрішніми договорами страхування збільшився на 37,4% - до 1,185 млрд грн, зокрема 248,3 млн грн виплачено з використанням "європротоколу" (на 35,8% більше).

Бюро також зафіксувало зростання кількості врегульованих вимог про страхове відшкодування на 6,1% - до 40,612 тис., зокрема з використанням "європротоколу" - 15,6 тис. (+2,14%).

МТСБУ є єдиним в Україні об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Членами Бюро є 42 страхові компанії.

