Швейцарське страхове агентство SERV може розпочати роботу з Україною у 2024 р.

Швейцарське страхове агентство Swiss Export Risk Insurance (SERV) може розпочати роботу з Україною зі страхування ризику експортерів у 2024 році, повідомив заступник голови з двосторонніх економічних відносин Державного секретаріату з економічних питань Швейцарії Ерве Лор (Herve Lohr) агентству "Інтерфакс-Україна".

У кулуарах українсько-швейцарського бізнес-форуму в Лугано, що відбувся днями, він уточнив, що точніші терміни початку такої роботи залежатимуть від ухвалення необхідних рішень на рівні країни.

Виступаючи на форумі, Лор зазначив, що Федеральна рада Швейцарії у квітні звернулася до Федерального департаменту закордонних справ і Федерального департаменту економіки з проханням вивчити питання про те, як Швейцарія може брати участь у відбудові України разом з ЄС, якою є правова основа, фінансові наслідки та умови. Він зазначив, що йдеться, зокрема, і про активне залучення швейцарського приватного сектора до такої реконструкції.

За його словами, зараз обговорюються заходи такого плану, і вони відображатимуть мінливі обставини. Перше важливе рішення має ухвалити Федеральна рада в червні цього року, перш ніж воно надійде до парламенту для затвердження взимку 2023 року, що означає, що реалізація цих заходів може розпочатися навесні наступного року.

Лор наголосив, що в очікуванні цих рішень Швейцарія продовжує активно підтримувати Україну, зокрема торік фінансова підтримка становила 270 млн швейцарських франків за звичайного рівня 25 млн швейцарських франків.

За його словами, у короткостроковій перспективі Швейцарія продовжить надавати фінансову допомогу та проєктне фінансування із придбання швейцарських продуктів і послуг у секторах, що є найкритичнішими зараз для України. Як приклад він навів грант на 14 млн швейцарських франків на кріплення та інше залізничне обладнання для "Укрзалізниці" наприкінці минулого року. При цьому він уточнив, що основна увага приділяється сектору енергетики, транспорту, мобільності та сектору охорони здоров'я.

Крім того, зазначив Лор, Швейцарія готова в короткостроковій перспективі фінансувати підготовку проєктів та їхні початкові стадії, як-от техніко-економічне обґрунтування та оцінку впливу на довкілля, тоді як самі проєкти за участю швейцарських компаній буде реалізовано вже пізніше.

Наразі на сайті SERV зазначено, що агентство вважає ймовірність неплатежів у разі операцій з Україною дуже високою, тому готове розглядати проєкти лише з винятковим кредитним рейтингом і гарантованими способами оплати.

Лор наголосив, що в питанні страхування ризиків бізнесу в Україні вкрай важливою є міжнародна співпраця, зокрема з Багатостороннім агентством із гарантування інвестицій (MIGA) з Групи Світового банку. За його словами, велика швейцарська компанія зараз уже перебуває в контакті з MIGA щодо проєкту збільшення своїх виробничих потужностей.