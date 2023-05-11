Більшість страховиків України змогли адаптуватися до викликів війни і продовжують свою діяльність - гендиректор АСБ

Більшість страхових компаній України змогли адаптуватися до викликів війни і продовжують свою діяльність, сумлінно виконуючи зобов'язання перед клієнтами, зазначив під час щорічної конференції, що проводить Шведська страхова асоціація Insurance Sweden, генеральний директор асоціації "Страховий бізнес" (АСБ) В'ячеслав Черняховський.

Як повідомляють у пресрелізі асоціації, цьогорічна конференція була присвячена ролі страхування за часів криз і війни.

У своєму виступі Черняховський окреслив ключові проблеми, з якими зіштовхнулися страхові компанії під час повномасштабної війни, включно із пошкодженнями, захопленнями та руйнуваннями офісів, надскладними умовами роботи працівників, яким найчастіше доводилося працювати в бомбосховищах або укриттях, проблемами із електропостачанням, зв'язком та інтернетом. Також компанії зазнали значного негативного впливу через те, що деякі співробітники компаній були поранені під час ракетних і артилерійських обстрілів, опинилися на тимчасово окупованих територіях, дехто перебуває там уже понад рік, багатьох призвали до ЗСУ, хтось пішов до територіальної оборони, хтось зник безвісти.

Він також зазначив, що для підтримання роботи сфери стали в пригоді загальна стресостійкість українців, навички віддаленої роботи та високий рівень діджиталізації сфери.

За його словами, роль страхування в післявоєнному відновленні України буде однією з найважливіших, оскільки прихід інвесторів та інвестицій можливий лише за наявності страхового захисту, зокрема від воєнних і пов'язаних із ними ризиків. Крім того, за час війни рівень життя людей впав, тому можливість застрахувати себе від значних фінансових втрат буде важливою для громадян і підприємців країни. За оцінками експертів асоціації, навіть після цьогорічного завершення війни страховий ринок повернеться на рівень 2021 року лише через 4-5 років, за умови наявності загальнодержавних програм економічного розвитку та потужної міжнародної допомоги з відновлення.

"Наша асоціація робить усе, щоб надати можливість національному страховому ринку розвиватися за всіх складнощів. Основні напрями - зусилля, спрямовані на системне пом'якшення регуляторних вимог до страховиків на воєнний та перший повоєнний час, запровадження нових видів страхування, перегляд оподаткування страховиків, кроки із підвищення довіри до страхування в Україні", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання учасників заходу, чим європейські країни і Швеція, зокрема, можуть підтримати українську страхову сферу, Черняховський зазначив, що насамперед СК потрібні ємності для перестрахування як за основними видами страхування, так і для перестрахування воєнних ризиків (прямих і вторинних), і це питання, на його думку, потрібно розв'язувати вже зараз, не очікуючи завершення війни.

Українські страховики також зацікавлені в методологічному співробітництві, включно з аналізом конкретних кейсів того, як застосовують у європейській практиці принципи пропорційності платоспроможності, регулювання та нагляду за страховими компаніями, а також приклади підтримки національного бізнесу, включно з регіональним рівнем. "Швеція якраз є країною, в якій працює багато невеликих регіональних страхових компаній, тому нам особливо цікавий такий досвід", - зазначив Черняховський.

Він повідомив, що АСБ розробила концепцію створення спеціального фонду підтримки українських страхових компаній за допомогою інструментів фінансування із поверненням коштів. Фонд міг би забезпечити додаткові фінансові ресурси для страхових компаній України, що надасть змогу активізувати та відновити свою діяльність. Наразі представлено концепцію і механізм роботи такого фонду, і асоціація шукає джерела фінансування для нього.