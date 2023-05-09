МОЗ опрацьовує два види добровільного медстрахування: фармацевтичного та для покриття платних медпослуг.

Про це під час зустрічі з журналістами сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми активно працюємо над розвитком двох добровільних видів медстрахування. Зокрема, фармацевтичного, для того, щоб застрахувати людей від потенційних ризиків у разі виникнення хвороби і у разі купівлі лікарських засобів, які не покриває програма медичних гарантій. І друге - для розвитку тих послуг, які не покриває програма медичних гарантій", - сказав Ляшко.

Зараз, за його словами, йде робота над формуванням переліку послуг, які покриваються Програмою медичних гарантій, щоб сформувати той перелік послуг, які не покриваються ПМГ. Як приклад міністр навів медпослуги зі стентування, шунтування, які надають у разі інфарктів. За словами міністра в ургентних випадках держава покриває витрати на проведення пацієнту стентування. Пацієнтам з 3-4 стадією стенокардії такі послуги не оплачуються, хоча при цьому захворюванні стентування або шунтування робити можна.

"Держава наперед не може це покрити (в бюджеті Програми медгарантій - ред.), тому що велика кількість хворих на такі хвороби. Але якщо є перелік платних послуг, страхові компанії можуть розрахувати вартість цієї страховки і людина може її собі купити. Коли ми це зробимо, тоді вже питання держави можемо розглядати, щоб додатково, над програмою медичних гарантій, щось купувати для певних верств населення", - пояснив Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, Національна служба здоров'я України планує удосконалити роботу зі зверненнями пацієнтів та моніторинг виконання Програми медичних гарантій.