Світові ціни на комерційне страхування у I кв.-2023 зросли на 4% - Marsh

Світові ціни на комерційне страхування зросли на 4% у першому кварталі 2023 року, як і в четвертому кварталі 2022 року, згідно з індексом глобального страхового ринку, опублікованим світовим страховим брокером Marsh.

Як повідомляється на його сайті, підвищення цін у більшості регіонів коливалося в невеликому діапазоні порівняно з попереднім кварталом, оскільки зниження фінансових і професійних напрямів і помірність на кіберринку були компенсовані підвищенням ставок на нерухомість.

У Великій Британії композитні ціни зросли на 3% (порівняно зі зростанням на 4% у четвертому кварталі 2022 року), у континентальній Європі на 5% (проти 6% зростання у порівнянному періоді) та в Азії на 1% (2%). У США ціни зросли на 4% (3% відповідно), у Тихоокеанському регіоні - на 7% (5%), а в Латинській Америці та Карибському басейні - на 8% (7%).

Повідомляється також, що ціни на страхування майна у першому кварталі зросли у більшості регіонів на чолі зі США, де подорожчання було на 17% порівняно зі зростанням на 11% у попередньому кварталі. У середньому глобальні ціни на страхування майна у січні-березні 2023 року піднялися на 10% порівняно зі зростанням на 7% у четвертому кварталі 2022-го, ціни на нещасні випадки зросли в середньому на 3% - так само, як і у попередньому кварталі.

Третій квартал поспіль загальні ціни на фінансові та професійні послуги знижуються. Через подальше зниження тарифів у США та Великій Британії середні ціни знизилися на 5% у першому кварталі поточного року порівняно зі зниженням на 6% у четвертому кварталі минулого року.

У всьому світі ціни на кіберстрахування продовжували падати: середнє зростання становило 11% порівняно з 28% у попередньому кварталі. Це було особливо помітно на найбільших ринках кіберстрахування, де подорожчання становило 11% у США та 10% у Великій Британії, порівняно з 28% та 34% раніше відповідно.

Крім цього, побоювання щодо впливу інфляції на вартість активів та вартість претензій, як і раніше, були в центрі уваги страховиків. Наприклад, у США загальна страхова вартість у разі продовження договорів збільшилась у середньому на 9% за квартал.

Marsh - провідний світовий страховий брокер та консультант із ризиків, у штаті якого працюють близько 45 тис. співробітників у 130 країнах. Надає комерційним та індивідуальним клієнтам рішення щодо управління ризиками на основі даних та консультаційні послуги.

