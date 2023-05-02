Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Світові ціни на комерційне страхування у I кв.-2023 зросли на 4% - Marsh

14:09 02.05.2023 |

Страхування

 

Світові ціни на комерційне страхування зросли на 4% у першому кварталі 2023 року, як і в четвертому кварталі 2022 року, згідно з індексом глобального страхового ринку, опублікованим світовим страховим брокером Marsh.

Як повідомляється на його сайті, підвищення цін у більшості регіонів коливалося в невеликому діапазоні порівняно з попереднім кварталом, оскільки зниження фінансових і професійних напрямів і помірність на кіберринку були компенсовані підвищенням ставок на нерухомість.

У Великій Британії композитні ціни зросли на 3% (порівняно зі зростанням на 4% у четвертому кварталі 2022 року), у континентальній Європі на 5% (проти 6% зростання у порівнянному періоді) та в Азії на 1% (2%). У США ціни зросли на 4% (3% відповідно), у Тихоокеанському регіоні - на 7% (5%), а в Латинській Америці та Карибському басейні - на 8% (7%).

Повідомляється також, що ціни на страхування майна у першому кварталі зросли у більшості регіонів на чолі зі США, де подорожчання було на 17% порівняно зі зростанням на 11% у попередньому кварталі. У середньому глобальні ціни на страхування майна у січні-березні 2023 року піднялися на 10% порівняно зі зростанням на 7% у четвертому кварталі 2022-го, ціни на нещасні випадки зросли в середньому на 3% - так само, як і у попередньому кварталі.

Третій квартал поспіль загальні ціни на фінансові та професійні послуги знижуються. Через подальше зниження тарифів у США та Великій Британії середні ціни знизилися на 5% у першому кварталі поточного року порівняно зі зниженням на 6% у четвертому кварталі минулого року.

У всьому світі ціни на кіберстрахування продовжували падати: середнє зростання становило 11% порівняно з 28% у попередньому кварталі. Це було особливо помітно на найбільших ринках кіберстрахування, де подорожчання становило 11% у США та 10% у Великій Британії, порівняно з 28% та 34% раніше відповідно.

Крім цього, побоювання щодо впливу інфляції на вартість активів та вартість претензій, як і раніше, були в центрі уваги страховиків. Наприклад, у США загальна страхова вартість у разі продовження договорів збільшилась у середньому на 9% за квартал.

Marsh - провідний світовий страховий брокер та консультант із ризиків, у штаті якого працюють близько 45 тис. співробітників у 130 країнах. Надає комерційним та індивідуальним клієнтам рішення щодо управління ризиками на основі даних та консультаційні послуги.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,2693
  0,1371
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4146  0,00 0,01 37,9815  0,07 0,19
EUR 40,9088  0,07 0,18 41,6688  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес