Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

МТСБУ з 21 квітня підвищило вартість полісів «Зеленої картки» на 3,15%

15:45 21.04.2023 |

Страхування

 

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) з 21 квітня підвищило тарифи на поліси "Зелена картка" для тих, хто виїжджає за кордон, на 3,15%, повідомляється на його сайті.

Згідно з інформацією МТСБУ, остання зміна тарифів була 30 грудня 2022 року в бік підвищення на 3,1%, перед цим їх також підвищили 17 листопада на 6,9% після зниження на 5,5% 3 жовтня, до цього, 26 липня того самого року, їх підвищили майже на чверть (на 26,3%).

Поліси "Зелена картка" реалізовуються з 2009 року двох видів: уся Європа і Молдова. Також із 1 січня 2016 року українські поліси "Зелена картка" почали діяти на території Азербайджану.

Отже, за даними МТСБУ, вартість "Зеленої картки" в Україні на 15 днів для поїздок Європою для легкових автомобілів підвищується до 982 грн (з 952 грн раніше), для автобусів - до 3,691 тис. грн (3,578 тис. грн), для вантажних автомобілів - до 2,317 тис. грн (2,246 тис. грн).

Вартість "Зеленої картки" на один місяць для легкових авто становить тепер 1,564 тис. грн (проти 1,516 тис. грн до цього), автобусів - 5,126 тис. грн (4,970 тис. грн), вантажівок - 3,075 тис. грн (2,982 тис. грн).

Піврічні та річні поліси "Зелена картка" для легкових автомобілів тепер коштуватимуть відповідно 6,942 тис. грн і 8,594 тис. грн, для вантажних - 14,559 тис. грн і 27,480 тис. грн, для автобусів - 17,942 тис. грн і 33,322 тис. грн.

Вартість полісів для поїздок в Азербайджан і Молдову для легкових автомобілів на 15 днів становитиме 715 грн (раніше - 694 грн), на один місяць - 1,052 тис. грн (1,020 тис. грн), на пів року - 2,413 тис. грн (2,340 тис. грн), на рік - 3,436 тис. грн (3,331 тис. грн).

Розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів установлено постановою Кабінету Міністрів від 6 січня 2005 року й визначено в євро.

"Зелена картка" - система страхового захисту потерпілих у дорожньо-транспортній пригоді незалежно від країни їх місця проживання та країни реєстрації транспортного засобу. Поширюється на територію 44 країн Європи, Азії та Африки.

Згідно з рішенням Генеральної асамблеї Ради Бюро міжнародної системи автострахування "Зелена картка", ухваленим у Люксембурзі в травні 2004 року, Україна з 1 січня 2005 року є повним членом цієї системи.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,1505
  0,0841
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6494  0,16 0,44 38,3158  0,18 0,47
EUR 40,9023  0,21 0,50 41,8526  0,21 0,51

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9250  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес