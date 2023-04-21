МТСБУ з 21 квітня підвищило вартість полісів «Зеленої картки» на 3,15%

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) з 21 квітня підвищило тарифи на поліси "Зелена картка" для тих, хто виїжджає за кордон, на 3,15%, повідомляється на його сайті.

Згідно з інформацією МТСБУ, остання зміна тарифів була 30 грудня 2022 року в бік підвищення на 3,1%, перед цим їх також підвищили 17 листопада на 6,9% після зниження на 5,5% 3 жовтня, до цього, 26 липня того самого року, їх підвищили майже на чверть (на 26,3%).

Поліси "Зелена картка" реалізовуються з 2009 року двох видів: уся Європа і Молдова. Також із 1 січня 2016 року українські поліси "Зелена картка" почали діяти на території Азербайджану.

Отже, за даними МТСБУ, вартість "Зеленої картки" в Україні на 15 днів для поїздок Європою для легкових автомобілів підвищується до 982 грн (з 952 грн раніше), для автобусів - до 3,691 тис. грн (3,578 тис. грн), для вантажних автомобілів - до 2,317 тис. грн (2,246 тис. грн).

Вартість "Зеленої картки" на один місяць для легкових авто становить тепер 1,564 тис. грн (проти 1,516 тис. грн до цього), автобусів - 5,126 тис. грн (4,970 тис. грн), вантажівок - 3,075 тис. грн (2,982 тис. грн).

Піврічні та річні поліси "Зелена картка" для легкових автомобілів тепер коштуватимуть відповідно 6,942 тис. грн і 8,594 тис. грн, для вантажних - 14,559 тис. грн і 27,480 тис. грн, для автобусів - 17,942 тис. грн і 33,322 тис. грн.

Вартість полісів для поїздок в Азербайджан і Молдову для легкових автомобілів на 15 днів становитиме 715 грн (раніше - 694 грн), на один місяць - 1,052 тис. грн (1,020 тис. грн), на пів року - 2,413 тис. грн (2,340 тис. грн), на рік - 3,436 тис. грн (3,331 тис. грн).

Розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів установлено постановою Кабінету Міністрів від 6 січня 2005 року й визначено в євро.

"Зелена картка" - система страхового захисту потерпілих у дорожньо-транспортній пригоді незалежно від країни їх місця проживання та країни реєстрації транспортного засобу. Поширюється на територію 44 країн Європи, Азії та Африки.

Згідно з рішенням Генеральної асамблеї Ради Бюро міжнародної системи автострахування "Зелена картка", ухваленим у Люксембурзі в травні 2004 року, Україна з 1 січня 2005 року є повним членом цієї системи.

