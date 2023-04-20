Страховики-члени МТСБУ у I кв-2023 збільшили кількість договорів ОСАЦВ на 14,1%, платежі зросли на 28,4%

Страхові компанії-члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) у січні-березні 2023 року уклали 1,587 млн договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), що на 14,0 більше, ніж за аналогічний період роком раніше.

Згідно з оприлюдненими на сайті МТСБУ даними, в електронній формі укладено 1,025 млн договорів, що на 40,18% більше, ніж у січні-березні минулого року.

Члени Бюро збільшили збір страхових платежів за полісами ОСАЦВ на 32,07% порівняно з аналогічним періодом 2021 року - до 1,668 млрд грн, зокрема за електронними договорами - на 1,185 млрд грн (+59,4%).

Загальний обсяг нарахованих страхових відшкодувань за внутрішніми договорами страхування збільшився на 28,38%, до 900,046 млн грн. Зокрема 202,726 млн. грн. виплачено із використанням "європротоколу", що на 40,85% більше, ніж роком раніше.

Бюро також зафіксувало скорочення кількості врегульованих вимог щодо страхового відшкодування на 1,73%, до 31,015 тис., зокрема із використанням "європротоколу" - 12,705тис. (+2,93%).

МТСБУ є єдиним об'єднанням страховиків, що здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Членами бюро є 42 страхові компанії.

