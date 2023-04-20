Фінансові новини
- |
- 20.04.23
- |
- 14:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Премії за «Зеленою карткою» в Україні в першому кварталі зросли на 83,5%, виплати в 5,9 раза - МТСБУ
13:48 20.04.2023 |
Нараховані страхові премії за договорами міжнародного страхування "Зелена карта", укладеними компаніями-членами Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), у січні-березні 2023 року збільшились на 83,47% порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до 1.203 млрд грн.
Як повідомляється на сайті МТСБУ, кількість укладених договорів "Зелена карта" за цей період зросла на 25,98% - до 374,128 тис.
При цьому сума відшкодувань, сплачених за вимогами, збільшилась у 5,85 раза - до EUR10,8 млн, тоді як кількість сплачених вимог - у 4,1 раза - до 3,379 тис.
МТСБУ є єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам.
"Зелена картка" - система страхового захисту потерпілих у дорожньо-транспортній пригоді незалежно від країни їхнього місця проживання та країни реєстрації транспортного засобу. "Зелена картка" поширюється на територію 47 країн Європи, Азії та Африки.
Згідно з рішенням, прийнятим Генеральною асамблеєю Ради Бюро міжнародної системи автострахування "Зелена картка" у Люксембурзі у травні 2004 року, Україна з 1 січня 2005 року є повним членом цієї системи.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Довгі руки Гааги: як суди переслідуватимуть Росію за війну
|ЄС змінює посла в Україні, до Києва поїде Катарина Матернова
|Снаряди для HIMARS, високоточні авіабомби і протитанкові ракети TOW - США оголосили про пакет військової допомоги для України в розмірі $325 млн
|До України прибули системи Patriot ще від двох країн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Європарламент ухвалив правила регулювання криптоіндустрії
|Страховики-члени МТСБУ у I кв-2023 збільшили кількість договорів ОСАЦВ на 14,1%, платежі зросли на 28,4%
|Премії за «Зеленою карткою» в Україні в першому кварталі зросли на 83,5%, виплати в 5,9 раза - МТСБУ
|Долар стабілізувався після сильних результатів американських банків
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 20.04.23
|Азіатські акції падають через зростання побоювань щодо підвищення процентної ставки. Китай лідирує у збитках
|Золото коливається нижче 2000 доларів на тлі посилення побоювань щодо підвищення ставок
Бізнес
|Єврокомісія запропонувала створити «Європейський кіберщит» вартістю 1,1 млрд євро
|ЄС виділить понад 47 млрд доларів на збільшення виробництва напівпровідників
|Китай зміг запалити «штучне сонце» на 403 секунди, що майже вчетверо перевершило попередній світовий рекорд
|Чому говорити про себе в третій особі корисно
|Nissan представив концепт позашляховика Arizon
|На відомому фотоконкурсі перемогла робота штучного інтелекту. Чи загрожує це всій індустрії фото?