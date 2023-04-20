Премії за «Зеленою карткою» в Україні в першому кварталі зросли на 83,5%, виплати в 5,9 раза - МТСБУ

Нараховані страхові премії за договорами міжнародного страхування "Зелена карта", укладеними компаніями-членами Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), у січні-березні 2023 року збільшились на 83,47% порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до 1.203 млрд грн.

Як повідомляється на сайті МТСБУ, кількість укладених договорів "Зелена карта" за цей період зросла на 25,98% - до 374,128 тис.

При цьому сума відшкодувань, сплачених за вимогами, збільшилась у 5,85 раза - до EUR10,8 млн, тоді як кількість сплачених вимог - у 4,1 раза - до 3,379 тис.

МТСБУ є єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам.

"Зелена картка" - система страхового захисту потерпілих у дорожньо-транспортній пригоді незалежно від країни їхнього місця проживання та країни реєстрації транспортного засобу. "Зелена картка" поширюється на територію 47 країн Європи, Азії та Африки.

Згідно з рішенням, прийнятим Генеральною асамблеєю Ради Бюро міжнародної системи автострахування "Зелена картка" у Люксембурзі у травні 2004 року, Україна з 1 січня 2005 року є повним членом цієї системи.