В 1 кв. 2023 МТСБУ сплатило постраждалим в ДТП 114 млн. грн.

За підсумками 1 кв. 2023 МТСБУ здійснило 2,1 тис. шт. виплат з Фонду захисту потерпілих Бюро на загальну суму 113,9 млн. грн.

Показник кількості виплат майже повернувся до рівня аналогічного періоду довоєнного 2021 , коли було здійснено 2,07 тис. виплат на загальну суму 77,7 млн. грн.

В Бюро зауважують, що в першому кварталі минулого 2022 спостерігалось значне падіння показників (див. таблиці та діаграми), пов'язане із початком повномасштабної військової агресії росії, тож більш коректною базою порівняння виступатиме 2021.

За 2 роки значно зріс середній розмір регламентної виплати - з 37,5 тис. до 53,5 тис. грн. (на 42%).

Експерти Бюро зазначають, що зріст показника обумовлений кількома чинниками, зокрема, девальвацією та інфляцією, і, відповідно, - здорожчанням запасних частин для транспортних засобів. Зростання цін на запчастини призвело до того, що збільшилась питома вага випадків, коли відновлювальний ремонт пошкодженого в наслідок ДТП транспортного засобу є економічно недоцільним, і МТСБУ виплачує відшкодування у межах страхової суми (т.з. «тотальний» збиток, який розраховується як різниця між вартістю транспортного засобу до та після ДТП).

Також певну роль у зростанні показника середньої виплати відіграло збільшення страхових сум (максимального розміру виплати, обмеженого законодавством), запроваджене з 1 липня 2022

Найвагомішою статтею виплат залишаються виплати за шкоду, заподіяну власниками незабезпечених транспортних засобів (які стали винуватцями ДТП, не маючи чинного полісу ОСЦПВ), - 61% за кількістю та 68% за сумою (в 1 кв. 2021 відповідно питома вага становила 60% та 63%). Кількість виплат склала 1,3 тис. шт., сума - 78 млн. грн.

Ці дані свідчать про те, що значна кількість водіїв продовжує ігнорувати визначений законодавством обов'язок щодо укладання договору ОСЦПВ.

Кількість виплат, зроблених за водіїв пільгових категорій, склала 0,4 тис. шт., сума виплат - 19,8 млн. грн. Питома вага виплат за пільговиків становить 15,9% за кількістю та 17,3% за сумою виплат.

В 1 кв. 2023 МТСБУ виплатило 8 млн. грн. за зобов'язаннями з ОСЦПВ страхових компаній, що припинили діяльність та були визнані банкрутами.

За зобов'язаннями компаній, які припинили діяльність на ринку ОСЦПВ, але ще не визнані банкрутами у встановленому законодавством порядку, здійснено виплат шляхом повернення базового гарантійного внеску таких страховиків до фонду МТСБУ на суму 7 млн. грн.

Мінімальними залишаються виплати по ДТП, що спричинив невстановлений транспортний засіб (за такими випадками сплачують тільки за шкоду життю та здоров'ю) - 1,1 млн. грн.; та по ДТП, спричинених автівками, якими заволоділи внаслідок протиправних дій, - 0,16 млн. грн.

Виплати з фонду захисту потерпілих МТСБУ, 1 кв. 2021-2023 р.р., грн.