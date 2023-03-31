Страховий ринок України у 2022 р. залишили 26 ризикових страховиків та один зі страхування життя

Страховий ринок України у 2022 році залишили 26 ризикових страховиків та один із страхування життя, повідомляється в огляді небанківського фінансового сектора, оприлюдненого на сайті Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, у четвертому кварталі 2022 року обсяги валових премій компаній зі страхування життя збільшилися на 9%, а ризикового страхування, навпаки, зменшились на 8%.

Загалом у 2022 році обсяги премій зі страхування життя зменшились на 17%, а ризикового страхування - на 21%. Водночас, виплати страховиків майже не змінилися, за квартал. За рік за договорами страхування життя вони зросли на 7%, ризикового страхування - скоротилися майже на третину.

Частка премій з автострахування (КАСКО, ОСАЦВ та "Зелена картка") в 2022 році збільшилася на 10 п. п. - до 49%. Зокрема, обсяг премій "Зеленої картки" збільшився більш ніж удвічі, порівняно з попереднім роком, а виплат майже на третину. При цьому більш ніж удвічі скоротилися премії із майнового страхування та страхування фінансових ризиків, а їх виплати зменшились на 62%.

Обсяг валових премій, переданих у перестрахування, за рік зменшився більш ніж удвічі, а виплати - майже 60%. За четвертий квартал премії перестраховикам зменшились на 36%, а виплати - на 40%.

НБУ зазначає, що загальний обсяг резервів збитків страховиків майже не змінився за квартал, проте мав різну динаміку стосовно окремих видів страхування: за добровільними видами резерви збитків дещо зменшилися на 7% порівняно з третім кварталом; за обов'язковими видами - збільшились на 10% до попереднього кварталу. У річному вимірі резерви збитків і з добровільних, і з обов'язковими видами страхування зросли на 36%.

Інвестиційні доходи ризикових страховиків у 2022 році зросли майже у півтора раза порівняно з попереднім роком. Більшість цих доходів становили відсотки за банківськими депозитами. Однак зростання інвестиційних доходів не змогло покрити збільшення операційних витрат. Коефіцієнт ефективності збільшився до 88%.

У четвертому кварталі минулого року один із лідерів ринку страхування життя здійснив рекласифікацію інвестиційних доходів, що призвело до їх значного зменшення. Без урахування даних цієї компанії інвестиційні доходи страховиків життя зросли на 30% у річному обчисленні та на 12% у квартальному вимірі. Доходи за депозитами зросли на 36% до попереднього кварталу, тоді як доходи від вкладень в ОВДП залишилися на незмінному рівні.

Ризикові страховики та страховики життя завершили четвертий квартал із незначним збитком, проте за результатами року обидві групи були досить прибутковими.

Рентабельність капіталу ризикових страховиків становила 15%, страховиків життя - 13%.

За четвертий квартал 2022 обсяг активів страховиків життя збільшився на 3%, а за весь 2022 - на 18%. Активи страховиків, що займаються ризиковими видами страхування, дещо зменшилися за квартал, проте зросли на 6% у цілому рік.

Станом на 1 січня 2023 року хоча б один із нормативів платоспроможності та достатності капіталу та ризиковості угод порушували сім страховиків.

