Страховики України в 2022 р. скоротили збір чистих премій на 16,2%, чистих виплат на 27,5% - НБУ

Страхові компанії України у 2022 році зібрали чисті премії на суму 38,551 млрд грн, що на 16,2% менше, ніж за 2021 рік (45,987 млрд грн), повідомив Національний банк України на офіційному сайті.

За даними регулятора, обсяг валових страхових премій, зібраних страховиками за минулий рік, становив 39,616 млрд грн, що на 20,3% менше, ніж роком раніше (49,708 млрд грн). У тому числі надходження від фізичних осіб становили 24,591 млрд грн (-11,9%), від перестраховиків - 1,890 млрд грн (-40,6%).

Крім того, за даними регулятора, 2022 року страховики України виплатили 12,811 млрд грн чистих страхових виплат (-27,5% до 2021 року). Рівень чистих виплат скоротився до 33,2% із 38,4%.

За даними НБУ, валові страхові виплати скоротилися на 27,6% - до 13,001 млрд грн. Рівень валових виплат скоротився до 32,8% - до 36,1%.

Згідно з даними регулятора, обсяг страхових платежів, що належать перестраховикам, у 2022 році становив 4,169 млрд грн, що в 2,1 раза менше, ніж роком раніше, у тому числі перестраховикам нерезидентам - 3,104 млрд грн (-36,7%).

Регулятор також повідомляє, що за минулий рік обсяг сформованих страхових резервів зріс на 12,3% - до 41,055 млрд грн. Разом з тим, при збільшенні загальних активів страховиків на 9,5%, до 70,338 млрд грн, обсяг активів, визначених законодавством для подання коштів страхових резервів, зріс на 14,04% до показників 2021 року - до 54,123 млрд грн. Обсяг сплачених статутних капіталів скоротився на 22,1% - до 6,716 млрд грн.

Регулятор також повідомляє, що в 2022 році було укладено 88,102 млн. договорів у той час як роком раніше 131,562 млн. договорів страхування.

За даними НБУ, загальна кількість страхових компаній в Україні станом на 31 грудня 2022 року склала 128 компаній, з яких 12 спеціалізуються на страхуванні життя, тоді як на аналогічну дату роком раніше було 155, 2020-го - 208.