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Частка електронних договорів «Зелена картка» у перший місяць запровадження досягла майже 60% усіх укладених договорів
13:55 13.03.2023 |
У перший місяць введення електронних договорів "Зелена картка" (з вересня 2022 року) їхня частка досягла майже 60% усіх укладених договорів щодо цього виду страхування, повідомило Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ).
Як повідомлялося, у 2022 році було укладено 1,6 млн договорів з міжнародного страхування "Зелена картка", що в 2,1 раза більше за показник 2021 року. Сума зібраних премій з цього виду страхування зросла у 2,6 раза - до 4,1 млрд грн.
За договорами міжнародного страхування "Зелена картка" у 2022 році було врегульовано 7,7 тис. вимог, що на 44,9% більше, ніж роком раніше на суму 19,7 млн євро (+43,4%).
МТСБУ є єдиним об'єднанням страховиків, що здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам.
"Зелена картка" - система страхового захисту потерпілих у дорожньо-транспортній пригоді незалежно від країни їхнього місця проживання та країни реєстрації транспортного засобу. "Зелена картка" поширюється на територію 47 країн Європи, Азії та Африки.
Згідно з рішенням, прийнятим Генеральною асамблеєю Ради Бюро міжнародної системи автострахування "Зелена картка" у Люксембурзі у травні 2004 року, Україна з 1 січня 2005 року є повним членом цієї системи.
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