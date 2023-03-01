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Страховики-члени МТСБУ у січні-2023 скоротили кількість договорів ОСАЦВ на 4,5%, платежі зросли - на 13,4%

17:11 01.03.2023 |

Страхування

 

Страхові компанії-члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) у січні 2023 року уклали 564 тис. договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), що на 4,5% менше, ніж за січень 2022 року.

Згідно з оприлюдненими на сайті МТСБУ даними, із загального обсягу договорів - 359,5 тис. укладено в електронній формі, що на 30,12% більше, ніж за перший місяць 2022 року.

Члени Бюро збільшили збір страхових платежів за полісами ОСАЦВ на 13,4% порівняно з аналогічним торішнім періодом - до 592,6 млн грн, зокрема за електронними договорами - на суму 417,7 млн грн, що на 54,01% більше, ніж роком раніше

Загальний обсяг нарахованих страхових відшкодувань за внутрішніми договорами страхування за січень-2023 р. скоротився на 0,85% - до 284,7 млн грн. Зокрема 66,6 млн грн виплачено з використанням "європротоколу", що на 16,15% більше, ніж роком раніше.

Бюро також зафіксувало скорочення кількості врегульованих вимог щодо страхового відшкодування на 24,01% - до 10,229 тис., зокрема із використанням "європротоколу" -4,323 тис. (+17,2%).

МТСБУ є єдиним об'єднанням страховиків, що здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Членами бюро є 42 страхові компанії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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