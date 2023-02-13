НБУ пом'якшив обмеження для страховиків щодо здійснення оплати за договорами перестрахування за кордон

Національний банк України (НБУ) розширив можливості страхових компаній зі сплати страхових платежів за договорами перестрахування, підписаними з перестраховиками-нерезидентами, а також уточнив вимоги для таких операцій, повідомляться на сайті регулятора.

Так, з 14 лютого страховики, страхові та перестрахові брокери зможуть здійснювати платежі за відповідними договорами без обмежень за датою підписання таких договорів за умови виконання низки умов.

З метою спрощення процедури проведення платежів із перестрахування за кордон Нацбанк створює Перелік страховиків та встановлює порядок ухвалення рішення щодо включення та виключення страховика з відповідного переліку, а також підстави для залишення звернення без розгляду.

Для включення до Переліку страховиків необхідно направити відповідне звернення до НБУ. Список формуватиметься Нацбанком та оприлюднюватиметься на сторінках офіційного інтернет-представництва у розділі "Нагляд за ринком небанківських фінансових послуг".

Водночас скасовується вимога щодо необхідності надання страховиком обслуговуючому банку індивідуального рішення НБУ щодо дозволу на проведення валютних операцій за підписаними із перестраховиками-нерезидентами договорами перестрахування.

Включення страховиків до переліку відбуватиметься за дотримання ними низки вимог, а саме: відсутності упродовж року до дати подання звернення та протягом періоду перебування в Переліку страховиків застосованих до страховика заходів впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу (крім письмового застереження) у сфері реалізації спеціальних економічних та інших санкцій; відповідності вимогам щодо прозорості структури власності, дотримання нормативів платоспроможності, достатності капіталу та ризиковості операцій, дотримання вимог щодо ділової репутації страховика, його власників істотної участі та керівників.

Крім того, рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховика-нерезидента, з яким здійснюється операція перестрахування, має відповідати рівню не нижче ніж "A3" (Moody's Investors Service), "A-" (Standard & Poor's), "A-" (Fitch Ratings), "A-" (A.M. Best).