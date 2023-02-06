Кількість застрахованих авто в Україні впала минулого року на 20%, – МТСБУ

Страхові компанії - члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) в 2022 році уклали 7,18 млн договорів обов'язкового страхування цивільно-правових власників міських транспортних засобів (ОСАГО), що на 20,4% менше, ніж за 2021 рік.

За даними МТСБУ, із загального обсягу договорів в електронному вигляді укладено 4,44 млн - на 2,32% менше, ніж попереднього року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Крім того, члени Бюро за 2022 рік зменшили збір страхових платежів за полісами ОСАГО на 2,55% порівняно з 2021 роком - до 7,01 млрд грн, водночас за електронними договорами збір платежів зріс на 19,16% - до 4,8 млрд грн.

Загальний обсяг нарахованого відшкодування за внутрішніми договорами страхування за рік знизився на 24,12% - до 2,77 млрд грн. У тому числі 578,6 млн грн виплачено з використанням "європотоколу" (-13,9%).

Бюро також зафіксувало зниження кількості регулятивних вимог щодо страхового відшкодування на 36,22% - до 110,6 тис., у тому числі з використанням "європротоколу" - до 43,64 тис. (-30,06%).

МТСБУ є єдиним відповідальним об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правових власників третіх транспортних засобів за шкоду, спричинену особами. Членами є бюро 42 страхових компаній.