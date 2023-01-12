ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт, що змінює умови функціонування ринку ОСЦПВ

Верховна Рада України 12 січня ухвалила в першому читанні законопроєкт №8300 про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, повідомили в парламенті.

Законопроєкт пропонує поступово підвищити розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених у країнах Європейського Союзу, запровадити швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів (60 днів).

Крім того, запровадити пряме врегулювання у всіх випадках дорожньо-транспортних пригод, у яких шкоди завдано лише транспортному засобу, що дасть змогу потерпілій особі звертатися по страхову виплату до свого страховика. Визначити порядок розрахунку розміру страхової виплати без урахування зносу та здійснення страхових виплат у розмірі, необхідному для відновлення транспортного засобу.

Планується запровадити вільне ціноутворення, зменшити термін розгляду заяви про здійснення страхової виплати з 90 до 60 днів від дня подання заяви про здійснення страхової виплати, встановити вичерпний перелік документів, необхідних для отримання страхової виплати та підстав для відмови у її здійсненні.

Як повідомлялося, законопроєкт "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів", який суттєво змінює умови функціонування ринку, було зареєстровано у Верховній Раді 22 грудня 2022 року за №8300. Його авторами є голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та 11 народних депутатів.